Zona industriale di Santa Maria degli Angeli in uno stato indecoroso

(Ste.Ber.) Desolazione e sconforto. Sono questi i sentimenti che si provano attraversando la zona industriale di Santa Maria degli Angeli, ora e da tempo in uno stato indecoroso. Una situazione che preoccupa da tempo e alla quale nessuno ad oggi, ha posto rimedio. Non bastano gli interventi di pulizia, tra l’altro insufficienti, che si ripetono a ritmi a dir poco lentissimi. Ad Assisi non si vive di solo turismo, in un periodo complicato già di suo a causa dell’emergenza Covid-19. Si vive anche di artigianato, di produttività, di lavoro in genere. E’ per questo che occorre pensare anche al presente e al futuro di un’area che definire in uno stato di abbandono è fin troppo poco.

Capannoni mai finiti in uno stato indecoroso, dove all’interno nidificano piccioni, volatili e animali in genere. Erbacce sui marciapiedi in alcuni punti diventati arbusti, aree pedonali impercorribili. Sporcizia un po’ dappertutto, staccionate divelte, tubi sporgenti sulle carreggiate lasciati lì, abbandonati, arrugginiti. Una discarica a cielo aperto che vede crescere erba infestante mista a rifiuti lasciati a terra all’interno di un’area di parcheggio dove pneumatici giacenti (e non solo) la fanno da padroni.

Quale futuro per un’area dove, in questo stato così descritto (le immagini in evidenza e nella fotogallery di seguito parlano chiaro), ci sono anche (e soprattutto!) aziende che lavorano, producono ed accolgono clienti ogni giorno? Una situazione non chiara su chi debba provvedere alla sistemazione dell’area industriale della cittadina della Porziuncola, sistemazione alla quale si dovrebbe pensare fin da subito e che comunque dovrà essere un punto fermo da prediligere in tempi in cui si va verso la rielezione amministrativa della città.

Dalla zona industriale di Santa Maria degli Angeli si vede il bellissimo panorama di Assisi. Lo si scorge da un ambiente circostante deprimente. Comune, consorzio, privati? Chi deve pulire? Chi deve intervenire? Come poter ovviare alla situazione che è sotto agli occhi di tutti? Attraversare la zona industriale di Santa Maria degli Angeli non è piacevole. Per ampi tratti la desolazione annienta lo sguardo di chi si trova a percorrere le lunghe e larghe vie che dividono questa area così importante per l’intero comparto cittadino. L’attenzione doverosa a questa area che dovrebbe essere una priorità, e che più passano i giorni, più resta lì a marcire tra nullità ed abbandono.