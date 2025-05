Al Museo Diocesano di San Rufino inaugurata la mostra Un dono prezioso (foto)

Nuova mostra al Museo Diocesano e Cripta di San Rufino di Assisi, dal titolo “Un dono prezioso: gesti straordinari ed eterni che fanno la differenza”. L’esposizione, organizzata da Museo, Archivio e Biblioteca diocesani di Assisi e dal Capitolo della Chiesa Cattedrale di San Rufino, con la collaborazione dell’Archivio Capitolare e con il coordinamento dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Assisi- Nocera Umbra- Gualdo Tadino, è stata realizzata anche grazie al contributo dell’8xmille alla Chiesa Cattolica ed è visitabile fino al 9 novembre.

La mostra “Un dono prezioso: gesti straordinari ed eterni che fanno la differenza” si inserisce nell’ambito del progetto nazionale “Nel tuo nome l’arte parla di Comunità” che vede protagonisti, in occasione del Giubileo del 2025, gli istituti culturali di decine di diocesi italiane. Attraverso il progetto nazionale verranno condivisi tesori conservati nel Museo, nell’Archivio e nella Biblioteca diocesani, nella Cattedrale e nell’Archivio Capitolare. La mostra si compone di 4 sezioni dedicate al tema del dono: il dono della grazia e della preghiera, i doni alla Cattedrale, il dono di una nuova vita, il dono della benedizione, con l’esposizione di dipinti, oreficeria, materiale archivistico e bibliografico. Tra le opere più significative la pianeta di papa Leone XIII del 1882, dono prezioso inviato dal Santo Padre al Capitolo della Cattedrale di San Rufino in occasione del centenario francescano.

L’obiettivo del progetto è celebrare la bellezza del patrimonio artistico e culturale; condividere la storia del nostro territorio per comprendere meglio il presente ; trasmettere la passione per l’arte e la cultura alle nuove generazioni; creare comunità favorendo l’incontro e lo scambio tra persone di ogni età e provenienza. “I dipinti, i paramenti liturgici, i documenti e i libri antichi in esposizione ci racconteranno una storia fatta di ‘doni preziosi’ che non solo ricordano le tradizioni, ma che sono anche in grado di parlare a noi e alle generazioni future”, spiegano dal Museo. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto nazionale “Nel tuo nome l’arte parla di Comunità” che vede protagonisti, in occasione del Giubileo del 2025, gli istituti culturali di decine di diocesi italiane. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

