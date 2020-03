Assisi Mia apre una ‘finestra’ sul coronavirus, aperta al contributo dei lettori

Assisi Mia apre una finestra sul coronavirus, con ogni giorno un articolo per raccontare questo periodo difficile, ispirandosi anche al passato. Come spiegato all’epoca del rilancio del trimestrale, dopo il numero speciale del 2017, il ‘magazine’ si è sviluppato su internet, ma l’intenzione è di pubblicare su carta almeno 3 numeri all’anno. In questo nuovo ciclo Assisi Mia continuerà a raccontare la città, ma si inserirà anche nel dibattito sulle questioni concernenti la vivibilità e lo sviluppo di Assisi.

Da oggi (lunedì 23 marzo) sul sito www.assisimia.it comparirà ogni giorno un nuovo articolo che ha a che fare con il periodo difficile che tutto il mondo sta vivendo. Cercheremo di indagare e rintracciare, anche attraverso la storia e l’arte, altre situazioni complicate come questa: sarà anche un modo per capire come attraversare il guado, trarre suggerimenti e consolazione dal passato.

“Ma poi guarderemo avanti”, l’annuncio di Assisi Mia. “Ogni dramma, ogni tragedia, ogni “blocco”, ha un dopo, un periodo di ricostruzione e di rinascita. E allora – scrivono ancora i redattori – indosseremo le vesti della speranza e della creatività per immergerci in un domani che speriamo possa presto diventare migliore dell’oggi e, chissà, magari anche del domani. Quanti vorranno dare il proprio contributo raccontando storie, ricordi e leggende potranno farlo inviando il loro scritto a: info@assisimia.it”