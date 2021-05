Biblioteca comunale di Assisi, a breve riapertura, anche delle sale studio

Ancora pochi giorni e riapriranno le sale studio della biblioteca comunale di Assisi a cui si potrà accedere su prenotazione. Dopo mesi di quasi totale chiusura dei servizi finalmente gli utenti potranno tornare a frequentare la biblioteca dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Si potrà anche entrare in biblioteca per scegliere i libri negli scaffali, cercando fra le numerose novità librarie acquistate negli ultimi mesi. Tra i servizi attivi il free wifi, il prestito interbibliotecario, il document delivery, le informazioni bibliografiche, il prestito di e-book e la consultazione delle numerose risorse digitali della biblioteca e della piattaforma Mlol (la prima rete italiana di biblioteche digitali).

I locali della biblioteca comunale di Assisi saranno chiusi il mercoledì pomeriggio, il sabato e la domenica; poi, ogni martedì e giovedì, è sempre attivo il punto prestito a Santa Maria degli Angeli . Per avere istruzioni su tutti i servizi disponibili e le modalità di utilizzo scrivete a biblioteca@comune.assisi.pg.it

Continuano fino a fine mese le iniziative de Il Maggio dei Libri 2021: oggi pomeriggio (20 maggio 2021), alle 18, la presentazione di due libri, “Primule e carri armati” di Amneris Marcucci e “Il palazzo dei sette portoni” di Gabriele Giuliani; lunedì 24, alle 17, Viviana Picchiarelli legge Il piccolo principe; lunedì 31 maggio, alle 17, Amneris Marcucci legge Il Cantico delle Creature. Tutti gli eventi sono on line sulla pagina Facebook della biblioteca comunale. “Con la riapertura delle sale studio della biblioteca comunale di Assisi – ha affermato il sindaco Stefania Proietti, che ha anche la delega alla cultura – ci si avvia verso la normalità dopo i mesi difficili legati alla pandemia. E’ un segnale importante perché la biblioteca è il luogo della cultura per eccellenza ed è la “casa” dei cittadini e delle cittadine, dei giovani in particolare, che possono trovare tantissimi nuovi titoli acquistati in questi mesi”.

