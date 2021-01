Biblioteca di Assisi, bilancio lusinghiero nonostante la pandemia: i dati

Nonostante i quattro mesi di chiusura al pubblico dovuti all’emergenza sanitaria Covid-19, la biblioteca di Assisi nell’anno che si è appena concluso può vantare un bilancio più che lusinghiero. I nuovi iscritti nel 2020 sono stati 304, contro i 211 del 2019, e per un totale complessivo che supera le 5270 unità. In tutto il 2020 sono stati dati in prestito 1.418 libri. Nel breve periodo di apertura, tra un lockdown e l’altro, la biblioteca è stata frequentata da 3.640 persone. Nei locali della biblioteca comunale, sia nella sede del centro storico in via San Francesco che a Santa Maria degli Angeli, sono custoditi ben 60 mila e 463 volumi.

L’attività dell’Ufficio Biblioteca, in collaborazione con il Sistema Museo, non si è limitata a favorire la consultazione e il prestito dei libri ma ha organizzato anche una serie di iniziative sul territorio, come ben 11 Bibliotour, vale a dire la lettura nelle frazioni con circa un migliaio di partecipanti tra adulti e bambini, e 8 appuntamenti denominati “Nati per leggere”. Quando le scuole di Assisi sono rimaste aperte, da ottobre 2019 a febbraio 2020, sono state favorite attività didattiche con il coinvolgimento di circa 500 alunni e studenti. Un apprezzabile successo ha riscosso l’evento #bibliotecadate, ovvero il prestito a domicilio effettuato dalle bibliotecarie durante il mese di dicembre il martedì e il giovedì pomeriggio: sono 170 i cittadini-utenti che hanno ricevuto a casa il libro in prestito. Un’altra iniziativa ha come destinatario l’istituto per ciechi e pluriminorati Casoria, infatti i ragazzi riceveranno in regalo dei volumi in braille donati dalle bibliotecarie assisane.

La biblioteca di Assisi aderisce anche alla Media Library On Line (MLOL), la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale che consente di accedere online gratuitamente alla collezione digitale di tutte le strutture aderenti, che sono oltre 5.500, compresa quella assisana, contattabile tramite telefono – 075 813481 – o mail [email protected] per accedere al servizio c’è bisogno della tessera della biblioteca, che si può fare anche telefonicamente fornendo nome e cognome, luogo e data di nascita, telefono e mail. Infine, per una migliore gestione della “macchina” della biblioteca, il Comune di Assisi ha siglato un accordo per confermare gli obiettivi del Servizio Bibliotecario Nazionale e del Polo regionale UM1, finalizzati ad attivare e migliorare i servizi per l’accesso dell’utenza all’informazione e per la disponibilità di documenti in formato digitale, attraverso il catalogo unico del patrimonio bibliografico. Dal 2018, da quando è in funzione il servizio di digitalizzazione nel rispetto delle regole del Servizio bibliotecario nazionale sono stati catalogati 4.144 volumi.

La biblioteca di Assisi è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; è chiusa il mercoledì pomeriggio, sabato e domenica. Le norme da seguire: prestito su prenotazione; restituzione previa prenotazione, in busta chiusa con nome, cognome e data di restituzione; il materiale non ammesso al prestito è consultabile in presenza delle bibliotecarie; non è possibile accedere all’interno dei locali per studio e lettura; non è consentita la donazione di libri; è ammesso l’accesso di una persona per volta; è obbligatorio l’uso di mascherine; igienizzare le mani con gel disinfettante; i libri restituiti dovranno rispettare una quarantena di 10 giorni prima di essere riammessi al prestito; è interdetto l’accesso a persone con sintomi influenzali.