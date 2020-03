Biblioteca comunale di Assisi, c’è la Media Library On Line: come funziona

Si chiama Media Library On Line (MLOL) ed è un servizio che la Biblioteca comunale di Assisi mette a disposizione dei propri iscritti. Si tratta della prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale che consente di accedere online gratuitamente alla collezione digitale di tutte le strutture aderenti, che sono oltre 5.500, compresa quella assisana<, contattabile tramite telefono - 075 813481 - o mail biblioteca@comune.assisi.pg.it "La biblioteca comunale di Assisi è attualmente chiusa al pubblico (fino al 3 aprile), ma rispetta gli orari di apertura consueti, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, con chiusura il mercoledì pomeriggio e nel weekend", spiegano ad AssisiNews da Sistema Museo. Aderire alla Media Library On Line è facilissimo (e si può fare a prescindere dalle restrizioni di oggi). In sintesi, per accedere al servizio c’è bisogno della tessera della biblioteca, che si può fare anche telefonicamente fornendo nome e cognome, luogo e data di nascita, telefono e mail. Informazioni utili da tenere a portata di mano visto che Sistema Museo sta informatizzando le vecchie tessere.

Dopo l’iscrizione, via mail arriverà un codice di accesso alla Biblioteca digitale della Regione Umbra. A disposizione per la consultazione ci sono e-book, musica, video, audiolibri, giornali, riviste e molto altro ancora. I contenuti presenti si suddividono in “Risorse MLOL” e “Risorse open”. Le prime consistono in quei contenuti che la biblioteca comunale, presso cui si è iscritti, ha reso disponibili per i propri tesserati, mentre le seconde consistono in una ampia selezione di oggetti digitali ad accesso libero consultabili da tutti senza alcuna limitazione.

Come detto, accedere al servizio è molto semplice. Basta richiedere alla biblioteca presso cui si è iscritti un username e una password e quindi andare sul sito www.medialibrary.it. Qui vanno inserite le credenziali ricevute e nella voce “Ente” va selezionato dal menù a tendina “Regione Umbria”. A questo punto si potrà navigare alla ricerca dei contenuti di interesse. Tutti i contenuti possono essere fruiti da computer, tablet, smartphone ed e-reader compatibili. L’offerta della biblioteca comunale di Assisi è quotidiani e riviste (anche in lingua) illimitate; 2 ebook e 2 audiolibri mensili; abbonamento a Spotify