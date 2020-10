“Frater Franciscus. Storia e attualità”, convegno ad Assisi

L'iniziativa, in scena da oggi e fino al 17 ottobre, sarà trasmessa in streaming anche da Umbria Webcam

“Frater Franciscus. Storia e attualità” è il titolo del 48° Convegno internazionale di studi della Società internazionale di Studi francescani in programma ad Assisi dal 15 al 17 ottobre. Il convegno sarà trasmesso in streaming, in collaborazione con Umbria Webcam, a questo link.

Il soggetto del Convegno “Frater Franciscus. Storia e attualità” era stato affrontato nel 1993, primo interamente dedicato a frate Francesco d’Assisi. Ora a più di un quarto di secolo di distanza, la Società vuole verificare i progressi negli studi francescani, lo sviluppo in singoli ambiti e le possibilità di sviluppo. A questo scopo, dopo una lezione introduttiva di vero e proprio bilancio storiografico (1993-2020), saranno affrontati temi che più di altri hanno visto il progresso della ricerca o nei quali più promettenti sono le prospettive di ricerca.

Per gli Scritti di Francesco d’Assisi sarà verificata la solidità e la bontà della edizione curata dal p. Carlo Paolazzi, mentre per le legendae francescane si valuterà nel suo complesso il cantiere ininterrotto delle riscritture agiografiche, da Tommaso da Celano a Bonaventura da Bagnoregio. Alcune relazioni saranno dedicate a seguire e comprendere lo sviluppo dalla intuizione della vita evangelico-pauperistica di Francesco d’Assisi e della prima fraternita alla istituzionalizzazione dell’Ordine e all’emergere di varie tipologie di presenza minoritica in rapporto continuo e serrato con la ‘politica’ della Sede apostolica e a ripercorrerne anche il dibattito storiografico.

Un altro centro di interesse sarà la pluralità di immagini che, dalla canonizzazione in poi, assumerà la figura di san Francesco d’Assisi nella comunicazione come oggetto/soggetto della liturgia, della predicazione e nelle arti. Infine la Tavola rotonda sarà dedicata alle immagini contemporanee di Francesco e a verificare il legame tra il Francesco storico e il Francesco delle attualizzazioni ecclesiali, sociali e culturali.