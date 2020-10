Samaritano 2020, slitta a data da destinarsi la premiazione di Chiara Silvestrucci

Il Comitato premio Samaritano della Pro loco di Petrignano, viste le nuove e stringenti disposizioni in materia di Covid-19, ha ritenuto necessario rinviare a data da destinarsi la cerimonia di premiazione Samaritano 2020 prevista sabato 17 ottobre.

Come noto il premio Samaritano 2020 è stato assegnato a Chiara Silvestrucci, giovane nocerina che, mentre rientrava da una giornata al mare lungo la SS77, si è accorta di due motociclisti che giacevano sull’asfalto in gravissime condizioni a seguito della perdita di controllo del loro mezzo. Chiara si è fermata, ha chiamato i soccorsi e li ha attesi, facendo quanto le era possibile per non far perdere i sensi a una delle persone coinvolte. “Sono stati minuti interminabili”, ha affermato la ragazza.

Un gesto che ricorda quello compiuto da Giancarlo Tofi il 12 ottobre 1972, il coraggioso soccorso di un ciclista caduto lungo la SS147 che congiunge Petrignano d’Assisi a Bastia. Mentre Tofi cercava di chiedere aiuto agli automobilisti in transito, una macchina a forte velocità lo investì in pieno. Alcuni cittadini di Petrignano, a ricordo di Giancarlo e di tutte le vittime della strada, pensarono quindi di istituire un premio da assegnare ogni anno a una persona che si fosse distinta per un gesto di coraggio e solidarietà stradale. Il trofeo venne denominato “Il Samaritano” in riferimento alla parabola evangelica, ai valori universali di altruismo e amore per il prossimo.

La cerimonia di assegnazione del premio Samaritano 2020 si sarebbe dovuta il 17 ottobre al Parco Samaritano di Petrignano d’Assisi, ma la cerimonia slitta a data da destinarsi: “La stessa natura del Premio, fondato su un messaggio di sicurezza, ci impone di pensare prioritariamente alla tutela e al bene della comunità. Guardiamo fiduciosi a un prossimo futuro per poter condividere in serenità questo momento di condivisione”