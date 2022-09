Gianni Rodari protagonista di una tripla iniziativa alla Cittadella: il programma

Una tripla iniziativa dedicata a Gianni Rodari si svolgerà nel pomeriggio e nella serata di oggi, venerdì 30 settembre 2022, alla Biblioteca della Pro Civitate Christiana.

Giocare tra rime e parole è il titolo dei due laboratori rivolti a bambini/e e ragazzi/e condotti da allievi e allieve di Cittadella Formazione in scena dalle 17 alle 19. I laboratori fanno parte dell’iniziativa “ Teste ri-Fiorite. Viaggio intorno a Gianni Rodari” organizzata dalla Biblioteca della Pro Civitate Christiana e dagli “Amici della Cittadella. Memoria e profezia” e dalla Biblioteca comunale di Assisi. Nello stesso orario dei laboratori per i bambini infatti, è organizzato un incontro per i genitori, insegnanti, bibliotecari, operatori culturali, librai: “Gioco, Parole, Musica: Girotondo Per un Poeta” è un’occasione per approfondire e sottolineare diversi aspetti della poetica rodariana e le suggestioni che ciascun relatore ha colto nel poeta di Omegna.

Infine, ci sarà “Rime a Rodari” dalle 21 alle 21: Dopo aver incontrato al mattino i bambini delle scuole, Bruno Tognolini, forse il più brillante e capace autore di poesie e filastrocche per l’infanzia italiana di oggi, incontra gli adulti. Adulti con “un orecchio acerbo”, un orecchio cioè, disponibile ad ascoltare il mondo bambino facendosi aiutare anche dalle pagine del grande scrittore di Omegna. Per maggiori approfondimenti è possibile visitare il sito della Cittadella.

