Grande partecipazione all’evento Massimo Zubboli – una vita per Assisi (foto)

Grande successo ad Assisi per l’evento organizzato dall’UNITEA – Università di tutte le età di Assisi e dedicato a Massimo Zubboli, relatore dell’iniziativa “Massimo Zubboli – una vita per Assisi”. Dopo l’introduzione di Claudio Fronza, presidente Unitea Assisi della quale Zubboli è stato presidente per vent’anni e di cui ora è presidente onorario, è seguito il saluto dell’avvocato Gino Costanzi, mentre Carlo Menichini ha letto brani e poesie (ispirate ad Assisi, alle sue figure, ai suoi valori) che, insieme alla fotografie proiettate, hanno aiutato, ancor di più, a conoscerne l’operato per la città.

In Massimo Zubboli – una vita per Assisi, il professore ha ripercorso i vari momenti della vita cittadina che lo hanno tra i protagonisti. Dalla Pro Civitate alla vita politica, dai tre mesi a bordo della nave scuola “Amerigo Vespucci per la crociera ecologica del WWF, dai 25 anni di fondazione dello stesso Wwf – con la presenza del principe Filippo d’Edimburgo – alle ricorrenze francescane del 1982 con la presenza del presidente della Repubblica Sandro Pertini. E ancora rapporti con la famiglia Savoia, con Simeone II di Bulgaria, i tanti incontri a livello internazionale, senza dimenticare la vita cittadina, con la fondazione della sezione di Italia Nostra per arrivare alla Mostra degli artigiani.

FOTO © Mauro Berti – Assisi News

