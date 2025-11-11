Il Liceo Sesto Properzio si presenta: sedici appuntamenti per gli studenti del 2026-2027

Sedici appuntamenti tra Liceale per un giorno (quattordici iniziative in totale) e open day (due) per orientare al meglio e per tempo la scelta per il futuro. Come sempre entro fine gennaio gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (la terza media, ndr) saranno chiamati a scegliere la scuola superiore e il liceo Sesto Properzio di Assisi viene loro incontro con delle attività di orientamento per i ragazzi e anche le famiglie che volessero conoscere i quattro indirizzi (classico, economico-sociale, linguistico e scienze umane) in cui si articola il liceo. La ricca offerta formativa del Properzio sarà presentata nel dettaglio durante gli open day in presenza di sabato 13 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e di domenica 11 gennaio dalle 15 alle 18. I ragazzi con i loro accompagnatori potranno seguire in piccoli gruppi un percorso predefinito, per visitare la scuola, assistere alla presentazione del Liceo e dell’indirizzo di studio, parlare con docenti e studenti. L’accesso è su prenotazione, compilando i moduli che si trovano sul sito a questo indirizzo.

Tra novembre 2025 e gennaio 2026, inoltre, il Liceo Sesto Properzio organizza quattordici giornate di “Liceale per un giorno”, in cui i ragazzi delle scuole medie potranno sia assistere a lezioni con docenti e studenti del Properzio sia svolgere attività con i soli docenti. Nel mese di novembre gli appuntamenti sono dal 17 al 21, dalle 8.50 alle 12.50, un giorno a testa per gli indirizzi classico, economico sociale, scienze umane e linguistico (in questo caso nelle giornate di 20 e 21 novembre). A dicembre le giornate sono in programma dall’1 al 5, sempre dalle 8.50 alle 12.50, e saranno rispettivamente dedicate a economico sociale, classico, scienze umane (in questo caso nelle giornate del 3 del 5 dicembre) e linguistico. Infine, sempre dalle 8.50 alle 12.50 delle giornate dal 12 al 15 gennaio, sarà possibile essere liceali per un giorno rispettivamente di scienze umane, linguistico, economico e classico.

“La nostra scuola – sottolinea la dirigente scolastica del Liceo Sesto Properzio, Francesca Alunni – non è solo un luogo di istruzione, ma anche una realtà che costruisce un percorso educativo solido, con tante iniziative, anche extracurriculari, che coinvolgono i ragazzi e le loro famiglie. La collaborazione scuola – famiglia è per noi fondamentale nella formazione di quelli che chiamiamo ‘cittadini di domani’ ma che in realtà sono cittadini già da oggi: il dialogo e la condivisione degli obiettivi rappresentano un valore aggiunto nella crescita educativa e personale dei nostri studenti. Gli open day e Liceale per un giorno sono un momento importante per scoprire le possibilità offerte dai nostri indirizzi, lo spirito con cui si frequenta e si vivono il liceo Properzio e le varie attività, ma anche le prospettive future, di studio e lavorative, che si aprono per gli alunni qui si diplomano. Il tutto grazie alla presenza dei professori ma anche degli studenti del triennio che da sempre sono protagonisti dell’azione educativa dei loro futuri colleghi”. Per eventuali informazioni e variazioni si può consultare questo indirizzo dedicato all’orientamento e seguire anche le pagine social dell’Istituto su Facebook – e Instagram.

(Il liceo Properzio è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

