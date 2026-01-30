Inaugurata ad Assisi la mostra sugli internati militari italiani: sarà visitabile fino al 15 febbraio

Oltre cento studenti della scuola secondaria di primo grado e del liceo scientifico del Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi hanno partecipato all’iniziativa finale del Giorno della Memoria 2026, organizzate dal Museo della Memoria con la collaborazione dell’amministrazione comunale e dell’Anei (Associazione Nazionale Ex Internati) che giovedì 29 gennaio mattina nella Sala della Spogliazione, ha visto la presentazione e l’inaugurazione della mostra sugli internati militari italianie

L’sposizione “La vicenda degli internati militari italiani, 1943-1945”, curata dall’Anei, raccoglie riproduzioni di opere e fotografie degli IMI: è stata presentata da Marco Terzetti, presidente e consigliere nazionale Anei, che ha ricostruito il vissuto nei campi di internamento degli oltre 630.000 militari che, dopo l’8 settembre 1943, rifiutarono la collaborazione con il Reich e con la Repubblica di Salò. Per questo furono deportati nel lager tedeschi in Germania e in Polonia fino alla fine della Seconda Guerra mondiale: venti mesi in cui subirono stenti, privazioni e lavori coatti, senza avere lo status di “prigionieri di Guerra” e quindi senza avere le tutele internazionali e le garanzie previste dalla Convenzione di Ginevra del 1929.

Prima dell’inaugurazione della mostra sugli internati militari italiani Terzetti, insieme al delegato generale della diocesi, don Giovanni Zampa, all’assessore comunale Donatella Casciarri e all’ ideatrice e curatrice del Museo della Memoria, Marina Rosati, nei loro rispettivi interventi, hanno sottolineato l’importanza di conoscere, ricordare, ricercare testimonianze anche tra i propri familiari affinché non si dimentichi l’alto sacrificio pagato da questi eroi della Seconda guerra mondiale e si possano far propri tali esempi e valori. Anei si impegna da anni a recuperare le testimonianze storiche affinché le vicende di questi giovani militari vengano considerate parte integrante della “Resistenza nazionale”. L’esposizione, ad ingresso gratuito, resterà aperta al pubblico nei locali del Santuario della Spogliazione fino al 15 febbraio 2026, con orario continuato dalle 9.00 alle 17.00.

