Meteo Assisi 30 gennaio – 1 febbraio 2026: sole e nuvole ma niente pioggia – che torna la prossima settimana

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 30 gennaio – 1 febbraio 2026, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori e un caro saluto a tutti voi dalla redazione, settimana che si va chiudendo con diverse occasioni piovose oltre che tipicamente autunnale sulla nostra bella Umbria, temperature più alte del normale e neve solo nelle cime del nostro Appennino. Non potrebbe essere altrimenti in un contesto atlantico come quello che stiamo vivendo.

Anche nel corso della prossima settimana, ve lo anticipo, ci saranno diverse occasioni piovose, nel fine settimana in corso invece breve fase tranquilla con sole e a tratti passaggi nuvolosi in un contesto ventoso e asciutto.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 30 gennaio – 1 febbraio 2026:

Oggi venerdì e dopodomani domenica: sole e breve nuvolosità a tratti di passaggio. Asciutto

Domani sabato: la giornata più nuvolosa della serie con possibilità di isolate e sporadiche precipitazioni che nemmeno ho indicato in mappa per la loro irrisoria presenza. Giornate ottime per fare il vostro bucato che si asciugherà bene e all’aria pulita!

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà il ritorno della pioggia e del clima uggioso già da lunedì. Mite e autunnale il clima

Continuo a vedere segnali molto interessanti in alta atmosfera a questo punto per Febbraio, con rischio ondate di freddo estremo. A prersto per aggiornamenti su questo

buon weekend a tutti!!!

