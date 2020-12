Incontrarti oltre l’immagine, iniziative online per cinque musei di Assisi aderenti al Meu

Ci sono anche svariati musei di Assisi – Museo diocesano e Cripta di San Rufino; Museo del tesoro della basilica papale di San Francesco-Assisi; Galleria d’arte contemporanea della Pro Civitate Christiana; Muma, Museo Indios Frati Cappuccini dell’Umbria in Amazzonia; Museo della Porziuncola-Santa Maria degli Angeli – tra quelli coinvolti in “Incontrarti oltre l’immagine”. Questo il progetto promosso dalla rete dei Musei ecclesiastici umbri (Meu), presieduta da mons. Marco Salvi, vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, e realizzato da nove Musei facenti parte dell’Associazione grazie al fondamentale contributo della Regione Umbria.

“La finalità del progetto – spiega mons. Salvi – si sposa con gli obiettivi del Statuto Meu (art. 2), ‘contribuire alla conservazione e alla valorizzazione dei musei e delle raccolte che hanno un carattere di ecclesiasticità esistenti in Umbria, proponendoli quali strumenti di animazione culturale delle comunità cristiane e della società’. L’Associazione con il suo Consiglio direttivo è rappresentativa di tutta la Regione ecclesiastica umbra e si fa così portavoce in questa delicata situazione pandemica del più autentico spirito cristiano con la forza della fede e dell’arte. Il progetto racconta la storia, la cultura, l’umanità della gente umbra che nel museo ecclesiastico vede il depositario della sua spiritualità. Una pluralità di linguaggi e di espressioni che vengono raccontati con gli strumenti della realtà virtuale e della realtà aumentata, oggi quanto mai necessari per le misure in atto per contrastare il diffondersi del Covid-19”.

Un ricco programma di eventi culturali è stato pensato dai nove musei aderenti a Incontrarti oltre l’immagine, che proseguirà per tutto il tempo dell’Avvento e del Natale. Gli eventi di dicembre 2020 e gennaio 2021 saranno in modalità live streaming o disponibili on line. Uno dei primi incontri del progetto si terrà mercoledì 16 dicembre alle 17, sulla pagina Facebook San Francesco d’Assisi, con “Incontri inusuali: Le Natività al Museo del Tesoro della Basilica papale di San Francesco”. Un insolito percorso natalizio, nel quale verranno illustrate tre singolari rappresentazioni della Natività, correlate alle vicende storiche e ai capolavori artistici per i quali la Basilica di San Francesco è nota in tutto il mondo.

Ad aprire l’incontro sarà il Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, che introdurrà gli storici dell’arte Milvia Bollati e Riccardo Spinelli che mostreranno nel dettaglio le tre opere: due della collezione del Museo e una terza esposta solitamente nella Sala del Capitolo, zona di clausura del Convento. Ogni rappresentazione sarà accompagnata da un brano musicale ispirato all’opera stessa, eseguito dal coro The Franciscan Singers, diretto dal maestro padre Giuseppe Magrino. L’incontro è in collaborazione con la Rivista San Francesco. Per maggiori informazioni www.sanfrancesco.org