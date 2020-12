Abbandoni abusivi di rifiuti, a Petrignano scoperta una nuova discarica illegale (foto)

Non si fermano gli abbandoni abusivi di rifiuti. A segnalarlo il Movimento dello Sconforto Generale. “In una zona ben nota di Petrignano per gli scarichi illegali, dove gli zozzoni seriali da tempo amano scaricare la loro illegalità indisturbati abbiamo trovato l’impossibile”, scrive Alex Trabalza.

“Da armadi, valige, taniche, TV, ventilatori, sdraie, rifiuti domestici misti. Ma lo zozzone illegale che vince oggi sicuramente è un’officina meccanica o molto probabilmente qualcuno che professa di esserlo ma non essendo a norma di legge scarica i propri rifiuti in campagna, dove nessuno vede! Abbiamo trovato un sacco gigante, da officina, con all’interno fanali, pompe del diesel, finestrini, cinghie di distribuzione e moltissimi ricambi auto”. Almeno in un caso tra gli abbandoni abusivi di rifiuti sarebbe stato trovato un documento. “Ovviamente abbiamo avvisato i vigili che come sempre sono soccorsi a darci man forte ed ora saranno loro ad arrivare al responsabile! In un momento così strano per tutti c’è chi ancora senza vergogna continua a delinquere senza ritegno. Ma noi siamo qui come sempre pronti a dare del filo da torcere!”, il commento del MDSG.

Pochi giorni fa sempre la municipale aveva scoperto un furbetto dei rifiuti e anche evasore. “Continua l’azione di controllo sui casi di persone che abbandonano rifiuti lungo le strade. Da qualche tempo, di solito di mattina presto, nella zona di via Cristoforo Cecci a Santa Maria degli Angeli, venivano lasciati sacchi di rifiuti non differenziati in prossimità dell’intersezione stradale”, le parole del sindaco Stefania Proietti.

“Su disposizione del comandante Antonio Gentili, la polizia locale ha intensificato i controlli e mediante le immagini registrate da una foto-trappola è stato possibile risalire all’autore che è stato sanzionato con 250 euro. Ad Assisi il servizio di raccolta porta a porta è esteso a tutta la cittadinanza. C’è purtroppo chi evade il pagamento della Tari (la tassa sui rifiuti) e la persona in questione risulta evasore totale in quanto non ha mai fatto iscrizione all’ufficio tributi e si permette di abbandonare i rifiuti per strada non pagando il servizio”, la dura nota del comune di Assisi. “Con queste azioni di controllo ambientale da parte della polizia locale si sta effettuando anche un’intensificazione della lotta all’evasione fiscale”, anticipava il sindaco Stefania Proietti.