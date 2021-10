Laudato Si’, al Serafico la presentazione del libro di Giovanni Emidio Palaia

L'iniziativa oggi pomeriggio (14 ottobre) alle 16, visibile anche in streaming

“Laudato Si’. Persona e relazioni: un contributo al Global compact on education” è il titolo del libro scritto da Giovanni Emidio Palaia, componente EIS dell’Università Lumsa che sta coordinando i lavori del Global contact on education, che verrà presentato giovedì 14 ottobre alle ore 16 presso l’istituto Serafico di Assisi, presieduto dalla presidente Francesca Di Maolo che ha promosso l’evento.

Il libro con la prefazione di Angelo Branduardi e la postfazione di monsignor Domenico Pompili, vescovo di Rieti pone al centro la ricchezza educativa cristiana e francescana, in un testo agile nelle mani degli studenti e di tutti i giovani. Di questo dialogheranno l’autore con gli studenti dell’Istituto Alberghiero, la preside Bianca Maria Tagliaferri e Fra Emanuele Rimoli. Nello specifico, l’autore affronta il tema dell’uomo creatura di Dio a partire dalla tradizione cristiana e francescana. Dapprima offre un excursus della persona umana nella Sacra Scrittura e nei testi dei Padri della Chiesa di Oriente e di Occidente. Successivamente, attraverso la lettura del Cantico delle creature, riflette sulle cinque relazioni con cui l’uomo realizza se stesso nella comunione con Dio. Infine, propone una visione della persona umana in cui la Parola di Dio sull’uomo è diventata carne, cioè visibile. Facendo riferimento all’arte, e in particolare ad alcune opere d’arte cristiana che narrano, attraverso le immagini, il mistero dell’uomo e della creazione (Michelangelo nella Cappella Sistina). Prefazione di Angelo Branduardi. Postfazione di mons. Domenico Pompili.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero: 075812411. La presentazione del libro Laudato Si’ sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Zoom (ID riunione: 912 112 2911 Passcode: [email protected]).

