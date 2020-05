Maggio dei libri 2020, le iniziative in streaming ad Assisi e Bastia Umbra

Partito il Maggio dei Libri 2020, decima edizione di “Se leggo scopro”, e la biblioteca comunale di Assisi aderisce con un programma speciale di eventi solo digitali considerato il momento di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Un’opportunità questa per continuare a incontrarsi e coltivare anche sul web il piacere di leggere per scoprire se stessi, per scoprire gli altri e per scoprire il mondo, come suggerisce il filone tematico che accompagna il tema istituzionale di questa edizione “Se leggo scopro”. Un’occasione inoltre per affrontare questa fase di incertezza globale e guardare avanti con speranza.

Correlato: Biblioteca comunale di Assisi e Bastia Umbra, c’è la Media Library On Line: come funziona

In questo Maggio dei Libri 2020 la biblioteca comunale di Assisi ha organizzato letture per bambini in diretta dalla pagina facebook, tutti i lunedì, alle 17, a partire dall’11 maggio, e sono state scelte questi titoli “La storia del piccolo bruco Maisazio”, “A caccia dell’orso”, “Elmer l’elefante variopinto”. Gli eventi sono curati dal Comune di Assisi, Sistema Museo, con la collaborazione delle volontarie di Nati Per Leggere.

Nei giorni scorsi invece l’Associazione di promozione culturale BiRBA di Assisi inaugura il ‘Numero Amico del Libro’ e si mette a disposizione di tutti quei bambini e bambine, nonché genitori, che sono in cerca di storie da ascoltare, buoni consigli di lettura e sane chiacchiere sulla letteratura per l’infanzia. Per condividere qualche momento di sana evasione culturale con Birba occorre inviare un semplice messaggio (sms o whatsapp) al numero +39 336795200 ricordandosi di indicare nome, cognome, età e indicare la scelta tra ascoltare una storia, raccontare un libro, chiedere consigli, fare una recensione. Birba richiamerà il piccolo (o grande) utente il lunedì successivo tra le 17 e le 19, avendo premura di avvisarlo prima sull’orario preciso. Se il piccolo ospite avesse piacere a invitare un amico o un’amica, la telefonata potrà essere effettuata anche insieme. In questo caso vanno specificati anche i suoi dati e il suo numero di telefono. La conversazione durerà circa 30 minuti. Informazioni: www.birbachilegge.it.

Maggio dei libri 2020 anche a Bastia Umbra, con appuntamenti web per un Maggio dei libri un po’ speciale. Il coronavirus non ferma la creatività della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra e l’Amministrazione Comunale, infatti ecco pronto il calendario degli appuntamenti, ce n’è per tutti i gusti: dirette streaming, concorsi letterari, letture per bambini, collegamenti telefonici con le bibliotecarie, favole al telefono per continuare a condividere e trasmettere l’amore per i libri e l’importanza della lettura soprattutto nei momenti di difficoltà e di isolamento. In programma diverse dirette streaming dalla Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra, secondo il seguente calendario.

Giovedì 14 maggio 2020 ore 17

Media Library on Line

#IoLeggoaCasa per 24 ore 7 giorni su 7

Consigli e curiosità sulla Biblioteca digitale

Giovedì 21 maggio ore 17

Leggimi perché mi fa bene

Letture Nati per Leggere

Giovedì 28 maggio ore 17

Leggimi perché così conosco il mondo

Latture Nati per Leggere

Sabato 30 maggio ore 16

LA FILASTROCCA DEL BUONGIORNO

100 anni Rodari

Premiazione del Concorso di Filastrocche

Sabato 6 giugno ore 16

La mia strana primavera 2020

STORIE da COndiVIDere

Tutti giorni alle ore 15.30

Linea diretta con la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe

Le bibliotecarie rispondono, consiglio libri, assistenza ricerche, letture per bambini.

Tel. 075 800 53 25

INFO bibliotecabastia@sistemamuseo.it