Massimo Zubboli dona i suoi libri: “Gesto di vicinanza a chi mi scriverà”

Massimo Zubboli dona i suoi libri a chi ne farà richiesta. È la decisione dello scrittore assisano, autore di molti volumi dove racconta le sue “storie di mare”. Un gesto per stare vicino agli amanti della lettura, della cultura e a chi ne farà richiesta: “Ho effettuato tante donazioni già in passato all’AUL, Associazione Umbra per i Linfomi e le Leucemie – spiega lo scrittore – e anche in questo delicato momento storico dovuto all’emergenza Covid-19, ho deciso di donare le mie pubblicazioni. Si tratta di copie diverse e invendute, che conservo nei miei archivi, che donerà a chi ne farà richiesta. Un gesto per dimostrare vicinanza affetto alle tante persone che in questo momento soffrono e hanno difficoltà e che magari vogliono dedicarsi alla lettura come piacevole alternativa allo stare in casa”.

Molti i riconoscimenti già ottenuti in Italia ed all’estero in passato. Massimo Zubboli ha vinto il premio dell’Associazione Nazionale “50 e più”, che ogni anno indice un concorso letterario nazionale. Sul Lago Maggiore, lo scrittore assisano ha ricevuto la Farfalla d’Argento 2019, già ottenuta nell’anno 2018. Il premio è stato vinto per una poesia dedicata al mare. Massimo Zubboli premiato anche a Marsciano, per il premio nazionale Gens Vibia con una segnalazione di merito, per una poesia anche qui dedicata al mare. Riconoscimento, sempre lo scorso anno, anche per il Premio Letterario “Unitre Civitanova”. Ultimo di questa lunga e prestigiosa serie recente di riconoscimenti, e molto importante perché assegnato a Zubboli a Margherita Ligure dall’Associazione Nazionale Poeti Scrittori, anche il premio dedicato al poeta e scrittore Vittorio Giovanni Rossi.

Per richiedere le opere, sarà possibile scrivere a Massimo Zubboli via posta ordinaria all’indirizzo: Massimo Zubboli, via Santa Maria delle Rose n. 18, 06081 Assisi (PG). Possibile contattare lo scrittore assisano tramite mail all’indirizzo massimozubboli@tin.it. Il mittente deve indicare nome, cognome, indirizzo e numero di telefono.