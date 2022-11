Nati per leggere 2022, ad Assisi quattro appuntamenti dedicati alla lettura

Quattro appuntamenti caratterizzano la Settimana nazionale Nati per Leggere 2022 organizzata dalla biblioteca comunale di Assisi e che ha per titolo “Andiamo diritti alle storie”, in programma dal 18 al 28 novembre prossimi.

Nati per leggere è un’iniziativa pedagogica e culturale non profit, promossa dall’azione congiunta dell’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri – ONLUS e dal Centro per la Salute del Bambino – ONLUS. L’iniziativa si prefigge l’intento di «promuovere la lettura ad alta voce»[1] rivolta «ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni». Ad Assisi la prima iniziativa di Nati per leggere 2022, denominata “Letture e canti dell’attesa”, si svolgerà venerdì 18 novembre mattina, con inizio alle 10, presso il Centro Donna dell’ospedale di Assisi. Gli altri tre appuntamenti sono programmati, sempre alle 10, e si identificano con “La scuola in biblioteca”, sono previsti per il 21, il 23 e il 28 novembre.

Il progetto “Nati per Leggere” è stato istituito nel 2014 per promuovere il diritto alla lettura dei più piccoli e si sviluppa in questo periodo perché il 20 novembre ricorre la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Per l’assessore alla cultura e alle politiche scolastiche Veronica Cavallucci si tratta di “una iniziativa culturale che come amministrazione abbiamo sposato completamente perché siamo convinti che la lettura sia fondamentale nella vita di un bambino e quindi sia importante insegnare ai piccoli ad aver confidenza con i libri. Dovere di ogni istituzione è impegnarsi su questo fronte e organizzare eventi per combattere la povertà culturale”. Per informazioni è possibile telefonare al numero 075-813841 oppure inviare un’email a biblioteca@comune.assisi.pg.it

