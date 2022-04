Ottavo centenario della morte di San Francesco, approvato un disegno di legge in Commissione cultura

Approvato in Commissione cultura il disegno di legge per l’istituzione di un comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, che ricorre nell’anno 2026. La notizia era emersa nel settembre del 2021, quando il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della cultura Dario Franceschini ha approvato un disegno di legge che prevede l’introduzione di disposizioni appunto per la significativa ricorrenza.

“Francesco è un santo conosciuto e amato nel mondo per le sue scelte di vita: povertà, servizio reso ai più deboli, ricerca incessante della pace. Francesco è un pezzo della buona storia d’Italia. Giusto ricordarlo con solennità – ha dichiarato il presidente della commissione Riccardo Nencini, con Andrea Cangini (Forza Italia) uno dei relatori del disegno di legge. Dalla Lega, le parole della senatrice Valeria Alessandrini, membro della commissione istruzione e cultura, presentatrice di emendamenti che hanno migliorato il testo, ha dichiarato: “Grande soddisfazione per l’approvazione del ddl e degli emendamenti che rafforzano la presenza del territorio nelle attività celebrative”.

Analogamente a quanto avvenuto in occasione di altre ricorrenze, si prevede l’istituzione di un Comitato nazionale, con il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all’opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco. Il Comitato sarà composto da venti membri (più cinque rispetto al primo annuncio), scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d’Assisi, nonché tra rappresentanti di enti pubblici e privati che, per le finalità statutarie o per l’attività culturale svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l’ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato ma al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.

“L’amministrazione comunale – si legge in una nota – esprime grande soddisfazione per l’approvazione in Commissione cultura del Senato del disegno di legge per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Nel contempo ringrazia il sindaco di Assisi che ha seguito da vicino l’iter sin dal maggio 2021, il Governo, il Ministro della Cultura Dario Franceschini e il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, e la Commissione cultura del Senato nella persona del presidente Riccardo Nencini. Il disegno di legge istituisce un Comitato nazionale a cui assegna risorse per 4milioni 510 mila euro per gli anni dal 2022 al 2028 con il compito di elaborare il programma culturale delle celebrazioni. Il Comitato sarà composto da 20 membri, il presidente sarà nominato dal Consiglio dei Ministri, ne sarà componente di diritto il sindaco del comune di Assisi”.

