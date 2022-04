Infiorata per la pace a Cannara nella domenica delle Palme

Iniziativa di Infioritalia in collaborazione con l’associazione nazionale Città dell’Infiorata

In piazza Baldaccini a Cannara, proprio davanti all’ingresso del Municipio, è stata realizzata una piccola infiorata, rispondendo ad una iniziativa sostenuta da Infioritalia in collaborazione con l’associazione nazionale Città dell’Infiorata di cui Cannara fa parte. Il progetto – si legge in una nota della giunta – è nato con l’intento di lanciare un messaggio di pace nella domenica delle Palme. L’iniziativa, lanciata a livello internazionale, prevedeva la realizzazione di un bozzetto comune, semplice ma di forte impatto e ha visto l’adesione di numerosi città, sia italiane che straniere.

“Il comune di Cannara ha coinvolto e ringrazia i volontari che hanno accolto con entusiamo l’invito, vista anche la finalità del progetto, gli stessi volontari che insieme a tanti altri saranno impegnati nell’Infiorata del 19 Giugno, il giorno del Corpus Domini”, si legge in una nota dell’amministrazione comunale. “Nella notte che precede la festa – ancora la nota del Comune – nelle vie del centro verranno allestiti colorati e profumati tappeti floreali destinati ad ospitare il sacerdote in processione con il Santissimo Sacramento: solo a lui sarà concesso di calpestare il tappeto. Tutta la popolazione sarà coinvolta nelle lunghe fasi di preparazione che consistono nella scelta e raccolta di fiori necessari a creare suggestive immagini legate a temi religiosi o di attualità”.

