Primo Maggio Digitale nei Digipass umbri: Assisi apre la giornata di appuntamenti

Dalle ore 10 di venerdì 1 maggio vanno in onda i webinar sul canale YouTube dedicato; si parte da The Economy of Francesco

Si chiama Primo Maggio Digitale l’iniziativa con cui i DigiPASS Umbria sono vicini ai lavoratori della regione. Un’iniziativa innovativa e quanto mai attuale, vista la crisi economica che minaccia l’orizzonte del termine della prima fase di risposta all’emergenza Covid-19. Dalle ore 10 di venerdì 1 maggio vanno in onda i webinar dei DigiPASS Umbria tramite il canale YouTube dedicato (https://bit.ly/3eo0dZ7); si parla di smart working, open source, web accessibility e tanti altre tematiche digitali in dialogo con esperti e tramite l’analisi di buone pratiche.

Alla Città di Assisi spetta l’apertura dei lavori del Primo Maggio Digitale, con il contributo del sindaco Stefania Proietti in rappresentanza del Comitato di The Economy of Francesco. L’iniziativa, in programma per il 21 novembre 2020, nasce dall’invito di Papa Francesco rivolto a economisti, giovani e change maker di tutto il mondo per progettare una nuova economia. “Sono duemila i giovani che hanno aderito all’appello di Papa Francesco – racconta Stefania Proietti – trasformeremo l’emergenza Covid-19 in un’opportunità per tanti altri giovani che potranno unirsi all’evento tramite il digitale”.

Proprio le povertà prodotte dall’emergenza Covid-19 sono oggetto di riflessione aggiunte alle tematiche già previste dal meeting internazionale di The Economy of Francesco: lavoro e cura, management e dono, finanza e umanità, agricoltura e giustizia, energia e povertà, profitto e vocazione, policies for happiness, CO2 della disuguaglianza, business e pace, economia è donna, imprese in transizione, vita e stili di vita.

Il Primo Maggio Digitale del DigiPASS Assisi va in diretta streaming venerdì 1 maggio alle ore 10 sui canali YouTube DigiPASS Umbria e DigiPASS Assisi (https://bit.ly/2SjWtOZ), condivisi dalla pagine pagine Facebook e Instagram DigiPASS Assisi, per poi rimanere consultabili on-line.

A seguito dell’apertura del DigiPASS Assisi, il Primo Maggio Digitale proseguirà con i digital talk trasmessi dai DigiPASS Umbria di Città di Castello, Foligno, Gubbio, Media Valle del Tevere, Narni, Orvieto, Perugia e Spoleto.