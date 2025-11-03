Ultimi giorni per visitare la mostra “Cantico delle Creature” al Monte Frumentario

C’è ancora un po’ di tempo per visitare la mostra Cantico delle Creature, aperta fino 9 di novembre del 2025 presso il palazzo Monte Frumentario di Assisi (Ingresso via Fontebella) e che condivide con il più vasto pubblico possibile il Cantico delle Creature, trasmutato in una esperienza multisensoriale (tattile, visiva, uditiva, olfattiva e gustativa), partendo dall’azione artistica collettiva del laboratorio realizzato nel 2024.

La mostra celebra la ricorrenza degli 800 anni dalla scrittura del Cantico e il Monte Frumentario, con la sua vasta superficie su tre livelli, diventa il percorso di una passeggiata tra le pareti e i soffitti di pietra che ricevono le proiezioni delle immagini delle otto tavole che illustrano il Cantico delle Creature con le composizioni delle immagini delle forme create dalle otto partecipanti al laboratorio mentre ascoltavano la recitazione del Cantico. La mostra diventa anche la mensa che offre a tutti di contenere tra le mani le riproduzioni delle forme modellate e diventa l’ambiente sonoro di un canto che accompagna la sequenza delle immagini.

Una fragranza e un elemento commestibile, disegnati ad hoc, accompagnano il visitatore che potrà portare con sé durante la sua passeggiata un pezzo di cera malleabile come quella usata dalle mani che hanno modellato le forme originali. Il Cantico delle Creature di San Francesco si trasforma in una esperienza multisensoriale che il visitatore inizia all’entrata essendo avvolto da un filmato di immagini di natura e dei quattro elementi proiettate sulle pareti e soffitto che lo circondano: una immersione nel creato per entrare poi nel percorso in cui il creato è il risultato di un intervento umano che dà loro forma/immagine e che lo stimolerà multi sensorialmente. La mostra è anche anche laboratorio generativo per favorire la pratica dell’arte destinato a tutti e con visite e programmi destinati alle scuole. Durante la sua durata, la Cooperativa Santa Maria delle Rose, organizzerà, sotto la regia dell’autore, laboratori Manimateria seguendo il copione di quello generativo del 26/27.10.24. Ci arricchiremo di nuove sculture, aperte a testimonianze, a scoperte estetiche e narrative. Il riflesso della mostra si potrà vedere e conoscere in tutti i suoi dettagli e aggiornamenti sul sito canticodellecreature.art

CANTICO DELLE CREATURE – Palazzo Monte Frumentario, via Fontebella Assisi – 25.9 / 9.11.2025 – Sculture tattili, immagini digitali e suono, vedi https://canticodellecreature.art/ – Proiezioni: AcousticLight – Olfatto: Viiu Essenze di Assisi – Gusto: Brielli Bormio – Infografica: Sara Santopaolo – Installazione: Asterisco, Bastia Umbra – Coordinazione della produzione: Simone Menichelli – Produzione: Cooperativa Santa Maria delle Rose di Assisi. Mediapartner Assisi News.

