A Massa Martana una natività di ghiaccio dedicata a Carlo Acutis nell’ambito di Presepi d’Italia

(Foto in evidenza di repertorio) Ci sarà anche un presepe di ghiaccio dedicato a Carlo Acutis nella mostra nazionale del presepe artistico in programma dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, all’interno delle mura medievali di Massa Martana. L’Umbria lo scorso 7 settembre ha vissuto la grande gioia della canonizzazione del Beato Carlo Acutis (1991-2006), il Santo millenial la cui tomba, meta di incessanti pellegrinaggi, si trova ad Assisi. Il prossimo Natale, dunque, il grazioso borgo umbro avrà una natività di ghiaccio dedicata a Carlo Acutis, di oltre 10 mq. “Sarà un presepe da brivido, scolpito su grandi blocchi di ghiaccio, che stupirà i visitatori per la sua bellezza. Una grande attrazione che attirerà visitatori da ogni regione d’Italia, una vera gioia per grandi e piccini. Un presepe candidato all’Oscar del “Presepe più Bello” del Natale 2025. Per realizzarlo verranno impiegati 30 q.li di ghiaccio e brillerà come se fosse illuminato da un milione di luci! Sarà conservato fino a – 17° C per l’intera durata della Mostra”, anticipano gli organizzatori.

Nella città umbra, dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, andrà in scena la XXII edizione di PRESEPI D’ITALIA – Mostra Nazionale del Presepe Artistico, un evento annoverato fra le tre mostre presepiali più importanti d’Italia. Per l’occasione, oltre alla natività di ghiaccio dedicata a Carlo Acutis, verranno esposti anche incantevoli presepi classici, fatti da alcuni dei più bravi presepisti italiani, ed in più tante opere d’arte sulla Natività, realizzate da grandi scultori e rinomati ceramisti i quali, ispirati dal mistero della Notte Santa, daranno lustro e prestigio alla Mostra.

L’arte è il valore aggiunto di Presepi d’Italia, è così che si è differenziata dalle altre mostre del Bel Paese! Un vero trionfo della bellezza, che si potrà ammirare all’interno delle mura medioevali di uno dei Borghi più Belli d’Italia. Un paese che sembra una cartolina di Natale, dove i visitatori saranno accolti con i fuochi accesi nelle piazze e dalla melodia delle nenie natalizie. Non finisce qui! Sempre a Massa Martana, si potrà visitare anche l’unico museo del Presepe dell’Umbria, è nuovissimo ed è stato inaugurato lo scorso anno.

Il Museo Italiano Presepi d’Arte, allestito presso l’antico convento francescano di Santa Maria della Pace, accanto all’omonima chiesa e a pochi passi dal centro storico di Massa Martana, stupisce tutti i visitatori per la sua bellezza unica. L’edizione 2025 della mostra Presepi d’Italia, promossa dalla Pro Loco di Massa Martana con il determinante apporto di Ennio Passero, ideatore e storico curatore della manifestazione, e dei volontari dell’Associazione, ha il patrocinio della Regione Umbria, della Diocesi di Orvieto-Todi, del Comune di Massa Martana e della Parrocchia di San Felice in Massa Martana. Quest’ultima ha generosamente messo a disposizione della Mostra la nuova sede per l’allestimento del Presepe di Ghiaccio, in un suggestivo ambiente accanto alla chiesa parrocchiale di Massa Martana.

© Riproduzione riservata