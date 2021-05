Umbria Paradiso di Dante, anche Assisi aderisce al nuovo cammino culturale

Con ‘Umbria Paradiso di Dante’ la regione “è la prima a presentare un progetto unitario del patrimonio culturale Dantesco presente nel suo territorio”. L’obiettivo è creare così un itinerario regionale, una sorta di ‘Cammino di Dante in Umbria’, che valorizzi e promuova quanto presente nei diversi territori umbri sul tema Dante e le iniziative collegate. E c’è anche Assisi tra i 28 comuni aderenti a questo nuovo cammino culturale.

L’associazione Operatori del Parco del Monte Cucco ha ideato il progetto Umbria Paradiso di Dante – presentato nel corso di una conferenza stampa dalla presidente Francesca Fantozzi – finalizzato a creare una rete (28 i Comuni umbri e relativi territori al momento aderenti) che siano attinenti e nominati nella Divina Commedia o abbiano caratteristiche ed opere riferibili al Sommo Poeta, per le celebrazioni del 700/o anno della sua morte.

“Mi sono messa al servizio di una idea che spero possa portare frutti” ha sottolineato la presidente dell’associazione. “Ci sono state anche belle scoperte sul territorio – ha aggiunto -, portate alla luce attraverso questa iniziativa, perché l’idea non è quella di valorizzare solo quello che si conosceva ma mettere in rete tracce sconosciute del patrimonio Dantesco in Umbria”. Tra i vari interventi durante la presentazione anche quelli di Sviluppumbria, con l’amministratrice unica Michela Sciurpa, di Paolo Piacentini, esperto di Cammini per il Ministero della Cultura, che ha portato i saluti del ministro Dario Franceschini il quale, ha ricordato, “tiene molto alle iniziative dantesche e ai cammini legati a Dante”, dei sindaci dei Comuni partecipanti e dei presidenti del Cammino di Dante Ravenna- Firenze e del Cammino di Dante in Casentino.

Sciurpa ha ricordato che la Regione Umbria, tramite il suo braccio operativo Sviluppumbria, “sta avendo molta attenzione al tema dei cammini, anche come prodotto turistico”. Ed anche in questo Umbria Paradiso di Dante che vede protagonista il Sommo Poeta “fondamentale per la nostra regione – ha affermato – è il lavoro di squadra anche con i Comuni e le associazioni”.

