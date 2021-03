Giornate dantesche 2021, in Umbria eventi tra Assisi e Foligno

Assisi e Foligno fanno squadra per le Giornate dantesche 2021 di Foligno. Proprio la città umbra è quella in cui fu stampata per la prima volta la Divina Commedia di Dante Alighieri, nel 1472. Il Comune di Foligno, in occasione dell’importante ricorrenza del settecentenario della morte del Poeta, intende attestarsi come “città dantesca” riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Il progetto per le Giornate dantesche di Foligno 2021 ha ottenuto il patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.

Le giornate dantesche 2021 saranno nel segno di Francesco: Alla presentazione dell’iniziativa – sarà aperta domenica 11 aprile dall’intervento di Carlo Ossola, presidente del comitato nazionale delle celebrazioni dantesche – è intervenuta Stefania Proietti, sindaco di Assisi che ha ringraziato per il coinvolgimento delle scuole superiori della città serafica alle varie iniziative. L’assessore all’istruzione del Comune di Foligno, Paola De Bonis, ha ricordato che si svolgerà anche quest’anno il concorso “Commediando” rivolto alle scuole superiodi di Foligno. Il programma è stato illustrato da Cristiana Brunelli, responsabile scientifico e curatore delle Giornate dantesche 2021, e dal professor Alberto Casadei, coordinatore scientifico del convegno di studi “Dante, l’ Umbria e i santi”, fissato per il 15 ed il 16 aprile. Previsti al Sacro Convento il 17 aprile la lectio magistralis “Dante, Francesco e l’Umanesimo” di Massimo Cacciari e un concerto il 26 settembre con Simone Cristicchi. È intervenuto anche padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro convento di Assisi, rimarcando l’importanza di parlare di “Francesco e Dante insieme”.

Numerosi gli appuntamenti in programma legati a Dante, dagli approfondimenti di studi all’illustrazione dell’arte nella storia, da Trecento in poi, ma anche in età contemporanea. Non mancheranno omaggi musicali, itinerari a Foligno alla scoperta dei luoghi danteschi, giochi di ruolo ispirati alla Divina Commedia, una ‘pedalata dantesca’ a cura delle associazioni ciclistiche del territorio, in collaborazione “La Francescana”, la ciclostorica dell’Umbria, escursioni lungo il Subasio ed anche una cena a tema dantesca nell’ambito della rassegna “I Primi d’Italia”. Come ogni anno un artista di rilievo – quest’anno Marinella Senatore – sarà incaricato di illustrare la copia anastatica della Divina Commedia di Foligno del 1472: da questa iniziativa nasce la mostra “La Divina Commedia nell’arte contemporanea”, che sarà allestita con opere di artisti di fama come ad esempio Mimmo Paladino e Ivan Theimer. Tra le iniziative permanenti ci sarà anche, dal 10 aprile al 30 settembre, ogni sabato pomeriggio, visite guidate ai luoghi danteschi di Foligno, a cura dell’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria.

Di seguito il programma delle Giornate Dantesche 2021

APRILE

Domenica 11 aprile

Ore 21.00, Foligno, Auditorium San Domenico

IN ALTERNATIVA: diretta streaming sul sito web istituzionale del Comune di Foligno

Saluti delle Autorità

Carlo Ossola (Presidente Comitato Nazionale celebrazioni dantesche)

Lectura Dantis – Paradiso XI

Lunedì 12 aprile

Ore 17.00, Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio

IN ALTERNATIVA: diretta streaming sul sito web istituzionale del Comune di Foligno

Italo Tomassoni

Marinella Senatore: il disegno oltre il segno

Presentazione della ristampa anastatica dell’editio princeps della Divina Commedia (Foligno 1472) edita dall’Editoriale Campi e illustrata da Marinella Senatore

Sarà presente l’artista

Ore 18.30, Foligno, Ex Teatro Piermarini

IN ALTERNATIVA: diretta streaming sul sito web istituzionale del Comune di Foligno

Inaugurazione della mostra Dante nell’arte contemporanea italiana, a cura di Italo Tomassoni

Opere di Omar Galliani, Ivan Theimer, Bruno Ceccobelli, Mimmo Paladino, Giuseppe Gallo, Enzo Cucchi, Piero Pizzi Cannella, Stefano Di Stasio, Marco Tirelli, Sandro Chia, Gianni Dessì, Nunzio Di Stefano, Emilio Isgrò, Giuseppe Stampone, Roberto Barni, Marinella Senatore

Martedì 13 aprile

Ore 17.00, Foligno, Palazzo Trinci, Sala rossa

IN ALTERNATIVA: diretta streaming sul sito web istituzionale del Comune di Foligno

Dante in Umbria, dai manoscritti alla stampa del 1472

Neil Harris (UniUd), Introduce e presiede

Andrea Improta (Univaq), La Commedia dei Trinci di Foligno e la fortuna dell’illustrazione dantesca in Umbria nel Trecento

Natale Vacalebre (University of Pennsylvania), Grandi speranze, tempi difficili. La Commedia di Foligno, le sue origini e i suoi primi lettori

Interverrà Fabio Massimo Bertolo (Finarte)

Giovedì 15 aprile

Ore 15.00, Foligno, Auditorium San Domenico

IN ALTERNATIVA: diretta streaming sul sito web istituzionale del Comune di Foligno

Convegno di Studi, Dante, l’Umbria e i santi

(La cultura a Foligno e in Umbria all’epoca di Dante)

Nicolò Mineo, Le condanne in Paradiso: Matteo d’Acquasparta

Giuseppe Indizio, Dante in Umbria: frammenti della biografia e della prima fortuna dantesca

Marco Berisso (UniGe), La poesia volgare in Umbria al tempo (e nel segno) di Dante

Laura Pasquini (UniBo): Dante, l’Umbria e le arti

[Finale: lettura di un’antologia di passi danteschi legati all’Umbria e al tema della santità]

Venerdì 16 aprile

Ore 9.00, Assisi, Sacro Convento

IN ALTERNATIVA: diretta streaming sul sito web istituzionale del Comune di Foligno

Convegno di Studi, Dante, l’Umbria e i santi

(Dante e la santità)

Francesco Santi (UniBo), Conoscere mediante il tatto nel Paradiso di Dante. Il canto della resurrezione (Par. XIV) nella tradizione francescana

Donato Pirovano (UniTo), «Amor mi mosse, che mi fa parlare». Beatrice tra Vita nuova e Commedia

Erminia Ardissino (UniTo), Carità e luce: la rappresentazione della santità nel Paradiso

Riflessioni conclusive: Gianfranco Brunelli, Antonio Riccardi, Alessandra Sarchi, Alessandro Zaccuri, in dialogo con Alberto Casadei (UniPi)

Sabato 17 aprile

Ore 21.00, Assisi, Sacro Convento

IN ALTERNATIVA: diretta streaming

Lectio magistralis di Massimo Cacciari (Dante, Francesco e l’Umanesimo)

MAGGIO

Giovedì 6 maggio

Ore 9.30, Auditorium San Domenico

IN ALTERNATIVA: diretta streaming sul sito web istituzionale del Comune di Foligno

Commediando, concorso rivolto alle scuole superiori di Foligno

Sabato 8 maggio

Ore 9.00 Foligno, Piazza della Repubblica

Pedalata Dantesca a cura delle Associazioni ciclistiche del territorio, in collaborazione con La Francescana, la ciclostorica dell’Umbria

[date da definire]

Ore 9.00, Foligno, Auditorium Santa Caterina

Laboratori a tema dantesco per le Scuole Elementari e Medie in collaborazione con l’Istituto Professionale “E. Orfini” e il Liceo delle Scienze Umane “F. Frezzi-B. Angela” di Foligno

Per i partecipanti ai laboratori, visita guidata al Museo della Stampa a cura dell’ITE “F. Scarpellini” di Foligno

Giovedì 27, Venerdì 28 e Sabato 29 maggio

A spasso con Dante

itinerari danteschi in città in collaborazione con le Scuole Superiori di Foligno

GIUGNO

Sabato 13 giugno

Ore 21.00, Foligno, Auditorium San Domenico

Dante in musica, omaggio a Dante Alighieri, Mirco Palazzi (basso)-Marco Scolastra (pianoforte)

LUGLIO

Sabato 3 e Domenica 4 luglio

Ore 21.00, Foligno, Palazzo Trinci

Gioco di ruolo ispirato alla Commedia

In collaborazione con CoopCulture e Protemus

AGOSTO

Sabato 28 e Domenica 29 agosto

Ore 21.00, Foligno, Palazzo Trinci

Gioco di ruolo ispirato alla Commedia

In collaborazione con CoopCulture e Protemus

SETTEMBRE

Domenica 5 settembre

Ore 8.30, Assisi

Eremi e castelli della Fertile Costa: il Monte Subasio al tempo di Dante

Escursione in collaborazione con la sezione di Foligno del CAI

Sabato 18 settembre

Ore 09.00, Foligno, Piazza della Repubblica

Eco-camminata Dantesca

Organizzata dal Panathlon Club Clitunno

Mercoledì 22 settembre

Ore 21.00, Foligno, Palazzo Candiotti

Peccati di gola, cena a tema dantesco ideata da uno chef stellato

In collaborazione con “I Primi d’Italia” e l’Istituto Alberghiero di Spoleto

Giovedì 23, Venerdì 24 e Sabato 25 settembre

A spasso con Dante

itinerari danteschi in città in collaborazione con le Scuole Superiori di Foligno

[date da definire]

Ore 9.00, Foligno, Auditorium Santa Caterina

Laboratori a tema dantesco per le Scuole Elementari e Medie in collaborazione con l’Istituto Professionale “E. Orfini” e il Liceo delle Scienze Umane “F. Frezzi-B. Angela” di Foligno

Per i partecipanti ai laboratori, visita guidata al Museo della Stampa a cura dell’ITE “F. Scarpellini” di Foligno

Domenica 26 settembre

Ore 21.00, Assisi, Sacro Convento

Concerto di Simone Cristicchi

Iniziative permanenti:

10 aprile – 9 maggio

Vetrine Dantesche, concorso rivolto agli operatori commerciali del territorio

10 aprile – 30 settembre

sabato, ore 16.00

(17, 24 aprile; 1, 8, 15, 22 maggio; 5, 12, 19 giugno; 2, 10, 24, 31 luglio; 7, 14, 21 agosto; 4, 11, 25 settembre)

Visite guidate ai luoghi danteschi di Foligno e al Museo della Stampa, a cura dell’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria

12 aprile -24 maggio

ore 17.00-20.00

Ex Teatro Piermarini

Dante nell’arte contemporanea italiana, mostra a cura di Italo Tomassoni

Opere di Omar Galliani, Ivan Theimer, Bruno Ceccobelli, Mimmo Paladino, Giuseppe Gallo, Enzo Cucchi, Piero Pizzi Cannella, Stefano Di Stasio, Marco Tirelli, Sandro Chia, Gianni Dessì, Nunzio Di Stefano, Emilio Isgrò, Giuseppe Stampone, Roberto Barni, Marinella Senatore

10 aprile – 24 maggio

Foligno, Palazzo Trinci

Libro d’Artista, mostra in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Perugia