Venticinque anni di Unesco: Assisi festeggia con un incontro pubblico e un “Cantiere” di eventi

Compie 25 anni il riconoscimento di “Assisi, la Basilica di San Francesco e Altri Siti Francescani” come patrimonio mondiale dell’UNESCO. L’inserimento nella prestigiosa “World Heritage List” è infatti avvenuto il 2 dicembre 2020, da parte del “Comité du Patrimoine Mondial – vingt-quatrième session”, a Cairns in Australia. Una ricorrenza importante, che testimonia lo straordinario valore di Assisi, unica città umbra nell’elenco dei 61 siti italiani e dei 1248 nel mondo, considerati patrimonio dell’umanità dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Per ricordare l’evento, fare un bilancio di questi 25 anni, riflettere sulla gestione del sito e guardare alle sfide future, il Comune di Assisi ha organizzato un incontro pubblico, in programma il 12 dicembre 2025, alle ore 17.00 nella Sala del Consiglio comunale. Un talk con esperti e amministratori di oggi e di ieri, che sarà anche trasmesso in diretta televisiva su Umbria Tv (canale 10 del digitale terrestre) e diretta in streaming su www.umbriatv.com. Per celebrare l’importante anniversario, nel 2026 ad Assisi nascerà inoltre il “Cantiere UNESCO”, un programma di attività dedicate alla valorizzazione del patrimonio della città, guardando anche alle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco previste il prossimo anno.

Assisi ha ottenuto il prestigioso riconoscimento come città, che nella sua interezza è un sito UNESCO. È infatti considerata “un esempio unico di continuità urbana e culturale”, custodendo capolavori unici come l’Eremo delle Carceri, la Piazza del Comune (con il Tempio di Minerva e il Palazzo del Capitano del Popolo), la Rocca Maggiore e Minore, la Basilica di San Francesco e quella di Santa Maria degli Angeli. E nella motivazione viene evidenziato che “con la sua storia millenaria, ha influenzato l’arte e l’architettura globali, anche attraverso gli insegnamenti di San Francesco”. “Con grande orgoglio – sottolinea il sindaco Valter Stoppini – celebriamo questo importante anniversario, che conferma il ruolo speciale che la città serafica ricopre nel mondo: una città unica per storia, cultura, paesaggio, valori. Vivere e amministrare una città patrimonio UNESCO è una responsabilità ancora maggiore: significa avere più attenzione e cura, mettere in pratica azioni per la salvaguardia, promuovere temi come pace, sviluppo culturale e sostenibile, una sfida che cerchiamo di mettere in pratica ogni giorno per una città sempre più bella e bene di tutti”.

