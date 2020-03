Boom dell’asporto e delle consegne a domicilio: “Vicini ai clienti rispettando i regolamenti”

Boom dell’asporto e delle consegne a domicilio. Se i ristoranti e le pizzerie semivuote, con un calo di presenze di circa il 50%, tavoli distanziati, misure igienizzanti più efficaci, si sono già adattate al cibo da asporto potenziando la consegna, arrivano messaggi senza sosta anche da Gelaterie e piccoli alimentari. Ai tempi del Coronavirus il comparto non vuole fermarsi e va avanti. L’Umbria accusa i primi segnali preoccupanti della crisi dovuta all’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19. E arrivano misure più stringenti con il rischio di multe e sospensione dell’attività per i trasgressori. Le polizie municipali e le forze dell’ordine si occuperanno dei controlli in tutti i luoghi di aggregazione e nei locali pubblici per far rispettare le norme contenute nell’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri. Ricordiamo che l’asporto è consentito negli orari di apertura al pubblico. Dalle 18 in poi, solo la consegna a domicilio.

“La paura c’è, stiamo cercando di tamponarla seguendo con rigore indicazioni e buona prassi igienica – spiegano commercianti e titolari dei negozi a proposito del boom dell’asporto e delle consegne a domicilio – lavoriamo sull’asporto sperando che ci consenta di resistere”. AssisiNews ha sentito telefonicamente alcuni commercianti, in questo caso sostenitori del nostro giornale, ma la loro voce, mai come in questo caso, parla per tutti. L’invito che rivolgiamo ai lettori è di controllare le pagine Facebook del vostro locale preferito e/o del vostro alimentari, o utilizzare i numeri di telefono delle singole attività laddove non presenti sui social.

Rita Betti, Alimentari Cose Nostre di Santa Maria degli Angeli: “Facciamo il possibile e stiamo vicini alle famiglie. Lavoriamo sull’asporto consegnando la spesa in tutto il comune di Assisi, in primis nella vicina Santa Maria degli Angeli. Le trasferte verso altri comuni sono più complicate, ma stiamo dando il massimo per fare quanto nelle nostre possibilità”. Per ordini 075.9370151.

Luca Manini, Dulcinea gelateria di Passaggio di Bettona: “E’ un momento durio, ma non ci fermiamo. Lavoriamo con la massima attenzione e rispettando tutte le norme in vigore. Dobbiamo vincere questa battaglia, stiamo vicino alle persone. Il gelato è felicità, consegnamo a domicilio nei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Deruta e Torgiano”. Per ordini 340.52.86.670.

Riccardo Palazzini, Skuisito bar gelateria di Santa Maria degli Angeli: “Siamo aperti secondo la normativa vigente in questo difficile momento. Garantiamo al massimo l’apertura del locale negli orari consentiti e secondo le regole. Consegniamo a domicilio il gelato, nei comuni di Assisi, Bastia Umbra, frazioni incluse. Lontani ma vicini, noi non molliamo!”. Per ordini tel. 346.88.42.814.

“Le prime prenotazioni sono già arrivate – concludono in coro – tutti vogliono essere rassicurati – uno sforzo da parte nostra è d’obbligo al pari di un impegno e rispetto sociale anche da parte dei nostri clienti. Ce la faremo, uniti vinceremo questa battaglia!”.