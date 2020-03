Coronavirus in Umbria, 44 positivi e 2 guariti: bollettino dell’11 marzo 2020

Nuovo bollettino della Regione relativo al Coronavirus in Umbria. Dai dati aggiornati alla mezzanotte del 10 marzo, 44 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, i guariti sono 2. Attualmente dei 44 soggetti positivi – 26 nella provincia di Perugia e 18 in quella di Terni – sono ricoverati in 12, di cui 4 nell’Ospedale di Terni e 8 nell’ospedale di Perugia.

Dei 12 ricoverati, 3 sono in terapia intensiva nell’ospedale di Perugia, 2 in terapia intensiva nell’ospedale di Terni, gli altri sono seguiti nei reparti di malattie infettive. Le persone in osservazione sono 916: di questi, 553 sono nella provincia di Perugia e 363 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 229 soggetti usciti dall’isolamento di cui 147 nella provincia di Perugia e 82 in provincia di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 10 marzo, sono stati eseguiti 347 tamponi per confermare o smentire l’ipotesi di presunti casi di Coronavirus in Umbria.

Sono 8.514 i malati di coronavirus in tutta Italia (alle 18 di ieri(, 529 in più di ieri (+6.6%). “Ma dalla Lombardia aspettiamo un aggiornamento, il dato non è completo in attesa di ricevere l’esito di ulteriori tamponi”, ha spiegato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Il tutto mentre il numero complessivo dei casi – comprese le vittime e i guariti – ha superato quota diecimila: 10.149. I morti sono complessivamente 631: rispetto a ieri risultatano 168 in più (un incremento del 36,2%). Le nuove vittime “non sono decessi da coronavirus ma si tratta di persone morte che tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus”, ha specificato Borrelli. Quanto alle fasce d’eta, il 2% è tra i 50 e 59 anni, l’8% tra 60-69, il 32% tra 70-79, il 45% tra 80-89 e il 14% oltre i 90 anni. E ancora. I malati in terapia intensiva sono 877, 144 in più rispetto a ieri (+19,6%). In ventiquattro ore – ha aggiunto il commissario all’emergenza coronavirus – ci sono stati 280 guariti in più (+38,6%).