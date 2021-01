Cento posti di lavoro ad Assisi arrivano TTI Flavours e Saima SpA

Arrivano cento posti di lavoro ad Assisi, anche grazie alla Manini Prefabbricati che è riuscita a concludere due importantissime operazioni immobiliari nel territorio assisano: la prima riguarda un colosso americano della chimica, TTI Flavours, la seconda invece un’importante azienda italiana di distribuzione di prodotti dolciari, la Saima SpA. La TTI Flavours, azienda statunitense della East Coast, è leader mondiale nello sviluppo degli aromi del tabacco per sigarette elettroniche. Lo stabilimento umbro avrà una dimensione di mq 3.000 e occuperà personale specializzato nell’ordine di decine e decine di risorse; l’investimento previsto supera i 10 milioni di dollari. La Saima SpA, oltre alla distribuzione dei prodotti dolciari, con la creazione dell’Academy all’interno della struttura, si occuperà della formazione di pasticcieri, panettieri e mastri cioccolatai. All’interno dell’edificio di mq 5.500, infatti, oltre alle aree frigo e stoccaggio sono previste zone cucina e aule conferenze.

Entrambe le aziende, seppur così diverse da loro, per settore e cultura aziendale, hanno colto l’importanza e l’unicità di realizzare una propria sede ad Assisi, ritenendola un valore aggiunto ed una spinta notevole per l’affermazione del loro brand, anche al di là anche dei confini nazionali. Assisi, da sempre centro a vocazione turistica, ha scoperto così di essere oggetto di interesse anche per investimenti industriali di caratura nazionale ed internazionale. Il tutto – si legge in una nota di Manini Prefabbricati – è stato reso possibile anche grazie all’azione dell’amministrazione comunale che, sindaco Proietti in primis, si è spesa per il raggiungimento di tali obiettivi, con piacevole sorpresa da parte degli stessi investitori, non sempre abituati a questo tipo di collaborazione fattiva da parte delle istituzioni.

“Dall’inizio del mandato – ha detto il primo cittadino – abbiamo sempre favorito l’insediamento nel nostro territorio di attività produttive, per questo salutiamo con grandissima soddisfazione le iniziative portate a termine dalla Manini Prefabbricati che ha attratto aziende importanti. Si tratta di operazioni che agevoleranno lo sviluppo industriale della nostra città e soprattutto porteranno occupazione, circa 100 nuovi posti di lavoro e, in un momento storico come questo, di grande difficoltà economica a causa della pandemia, chi crea lavoro è più che mai il benvenuto ad Assisi”. La cooperazione tra aziende private ed amministrazioni pubbliche diventa in queste circostanze determinante: in particolare tutti i dirigenti e gli operatori del Comune di Assisi si sono adoperati affinché tutto potesse procedere nei programmi stabiliti.