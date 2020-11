Commercio Virtuoso, la piattaforma online si apre anche ai commercianti di Assisi

Commercio Virtuoso, il marketplace italiano nato a sostegno delle attività locali, apre le iscrizioni per produttori e negozianti in nuove città in Umbria, tra le quali Assisi. Commercio Virtuoso è una piattaforma di e-commerce nata a Marzo 2020 durante il lockdown per l’emergenza coronavirus con l’obiettivo di fornire un canale di vendita online a tutte quelle attività costrette alla chiusura per effetto del DPCM.

“L’idea di un marketplace fatto di soli imprenditori italiani mi è venuta guardando le molte interviste al TG a tanti piccoli negozianti, costretti ad abbassare la saracinesca, che non sapevano come arrivare a fine mese. L’idea di Commercio Virtuoso è quella di non favorire, come succede con Amazon, i prodotti al prezzo più basso, né di far realizzare profitti a venditori che risiedono al di fuori del nostro paese. Così è nato il concetto di ‘Acquistare locale per sostenere persone’”, spiega Gabriele Conti Taguali, ingegnere 28enne, fondatore di CommercioVirtuoso.it.

Oggi, a distanza di sei mesi dal lancio, Commercio Virtuoso aggrega oltre 200 attività commerciali in tutta Italia, produttori del Made in Italy ma soprattutto commercianti di prodotti di largo consumo e si prepara ad una nuova espansione più capillare sul territorio italiano a partire da 10 città Umbre selezionate. Tutti i commercianti e i produttori possono realizzare gratuitamente una vetrina online personalizzata con la propria immagine e i propri prodotti in vendita.

“Non costa nulla per i commercianti creare il proprio negozio virtuale e iniziare a vendere online. Ai commercianti – dice ancora Conti Taguali – chiediamo di corrispondere per ciascuna vendita una percentuale del 3% che serve esclusivamente a coprire i costi dei sistemi di pagamento e della piattaforma.” Un vero e proprio mini e-commerce gratuito i cui prodotti vengono anche distribuiti tra le oltre 70 categorie merceologiche già presenti in piattaforma e che permette a ciascun venditore di “fare squadra” e di offrire il prodotto giusto ai clienti.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a [email protected] o visitare il sito web