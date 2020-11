Cardinale Gualtiero Bassetti, peggiorano le condizioni: ricoverato in terapia intensiva

Si sono aggravate nelle ultime ore le condizioni di salute del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della conferenza episcopale italiana e a capo dell’Arcidiocesi di Perugia – Città della Pieve. In un post su Facebook il parroco invita la comunità dei credenti alla preghiera: “Carissimi, la situazione del nostro cardinale Gualtiero Bassetti si è aggravata, è stato trasferito in terapia intensiva. Preghiamo insieme a tutta la Chiesa, perché il Signore lo sostenga nel combattimento spirituale e gli doni la guarigione”.

L’indiscrezione è confermata poche ore dopo da chiesacattolica.it: “Il cardinale Bassetti, ricoverato dallo scorso 31 ottobre presso la struttura di Medicina d’Urgenza COVID 1 dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, è stato trasferito dai sanitari che lo hanno in cura nella Terapia Intensiva 2 dove proseguono le terapie del caso. Il trasferimento è avvenuto durante la notte tra il 2 e il 3 novembre, dopo una variazione dei parametri vitali. Il Cardinale è vigile e collaborante. I sanitari dell’Azienda ospedaliera di Perugia emetteranno nel corso della giornata il bollettino medico per un ulteriore approfondimento delle condizioni di salute dell’Arcivescovo.

Peggiorano dunque le condizioni del porporato dopo qualche giorno di ricovero. Il cardinale Gualtiero Bassetti, “ad oggi è vigile ed in respiro spontaneo. Sta proseguendo l’ossigenoterapia e tutte le terapie necessarie per la polmonite da Sars-CoV-2”. Questo il bollettino del primo novembre. Mercoledì scorso il cardinale era risultato positivo al tampone Covid dopo avere avuto alcune linee di febbre. Aveva trascorso le successive giornate nel suo appartamento nel palazzo arcivescovile.

Nello scorso weekend la necessità di un approfondimento diagnostico, dopo l’acuirsi della sintomatologia. Il cardinale era stato trasferito in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove gli era stata diagnosticata, riferisce il bollettino medico di domenica sera, una “polmonite bilaterale con insufficienza respiratoria che richiede elevati flussi di ossigeno”. L’Azienda ospedaliera aggiungeva che “il quadro clinico è rimasto stabile in queste prime ore” di degenza. Il bollettino di lunedì pomeriggio confermava le buone condizioni, ma poi, secondo Umbria24.it, le condizioni del cardinale Gualtiero Bassetti si sono aggravate. La polmonite ha inciso significativamente sui parametri che venivano costantemente monitorati dai sanitari. È stato ritenuto necessario quindi il trasferimento nella terapia intensiva per il peggiorarsi del quadro clinico.