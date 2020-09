Confimi Industria Umbria, giovedì la presentazione del nuovo direttivo

Giovedì 24 Settembre alle ore 10.30 presso la Sala Fiume di Palazzo Donini si svolgerà la conferenza stampa dell’Associazione Confimi Industria Umbria per la presentazione del nuovo Consiglio Direttivo e del manifesto programmatico per il rilancio delle PMI Umbre.

Apertura e chiusura dei lavori:

Roberta Gaggioli, Direttore Generale di Confimi industria Umbria

Saluti:

Michele Fioroni, Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione;

Interventi:

Paolo Agnelli, Presidente Nazionale di Confimi Industria;

Nicola Angelini, Presidente di Confimi Industria Umbria;

Massimiliano Tuveri; Consigliere e Coordinatore del gruppo comunicazione Confimi Industria Umbria;

Durante la conferenza stampa, alla quale ha annunciato la sua presentazione anche il consigliere regionale Stefano Pastorelli, verrà presentato il nuovo Consiglio Direttivo di Confimi Industria Umbria e saranno illustrati gli spunti programmatici e il piano comunicazione da cui scaturiranno le attività e le iniziative che il Consiglio Direttivo porterà avanti nei prossimi quattro anni. “Il nostro manifesto – si legge in una nota – esprime una volontà programmatica molto forte e chiara: è l’idea di Associazione che abbiamo, un impegno che intendiamo assumere come rappresentanti delle piccole e medie imprese dell’Umbria. Il manifesto rappresenta un grande atto di trasparenza e onestà nei confronti delle nostre aziende; il manifesto è un’opportunità per tutti gli interlocutori del sistema, poiché attraverso il confronto delle proprie idee, con l’impegno personale e la partecipazione ai progetti, ogni imprenditore può contribuire non solo a far crescere le imprese associate, ma anche allo sviluppo del territorio. Ed è soprattutto in questo momento storico che chiediamo, a gran voce, la vicinanza delle istituzioni per dare supporti concreti alle nostre imprese: sono infatti gli interessi condivisi, gli obiettivi e i valori comuni che porteranno valore aggiunto e quindi la possibilità di sviluppo delle pmi del territorio”.