Convenzione rinnovata tra Bcc Spello e Fondazione antiusura (foto+video)

Si rinnova la collaborazione tra la Bcc di Spello e del Velino e la Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura ETS, con l’obiettivo di rafforzare un canale di accesso al credito legale per le persone in condizioni di fragilità economica.

“Rinnovare questa convenzione significa ribadire una scelta chiara: essere vicini alle persone, soprattutto nei momenti più complessi – ha dichiarato il Presidente della Bcc di Spello e del Velino, Alessio Cecchetti –. Il credito cooperativo nasce per sostenere famiglie e imprese, ascoltare il territorio e contribuire al suo equilibrio economico e sociale”.

“Il lavoro della Fondazione si fonda sulla collaborazione con gli istituti di credito del territorio – ha sottolineato il presidente Fausto Cardella – perché solo attraverso queste sinergie è possibile offrire risposte concrete nella prevenzione e nel contrasto all’usura. Le convenzioni come questa rappresentano uno strumento fondamentale per favorire un accesso al credito più giusto, rapido e sostenibile”.

L’intesa prevede procedure semplificate e condizioni dedicate, con l’obiettivo di accompagnare le persone in difficoltà verso percorsi di inclusione finanziaria, evitando il ricorso a circuiti illegali.