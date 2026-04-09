Mancano i parcheggi? No problem, si posteggia anche in mezzo la strada

La carenza di parcheggi per i residenti è uno dei problemi emersi in uno degli ultimi incontri per il centro storico, quando è venuto alla luce che ci sono più auto che stalli per il posteggio. Ma c’è chi ha risolto in modo creativo, parcheggiando direttamente… in mezzo alla strada, bloccando però la circolazione.

Lo scatto gira sui social da qualche ora, e i fatti sono accaduti mercoledì 8 aprile 2026 sera, quando un residente del centro che voleva tornare a casa è stato (brevemente) impossibilitato a farlo, perché in mezzo all’arco di Porta Nuova c’era parcheggiata un’auto. Anche intorno all’arco ci sono delle auto che impediscono il passaggio, anche se l’autore dello scatto precisa – e non che questa sia una scusante – che “quando arrivata un ‘auto che voleva passare hanno spostato due auto”. Il tutto avviene a pochi giorni dall’intrappolamento di alcuni cittadini e turisti in Piazza Matteotti, sempre per un’auto parcheggiata male: segno che forse c’è la necessità di avere una pattuglia dei vigili urbani che controlli anche di sera. E anche di un corso di educazione civica.

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