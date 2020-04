Coronavirus: Eurogruppo trova accordo su piano economico

È stato trovato l’accordo tra i ministri delle finanze dell’Eurogruppo sugli strumenti da mettere in campo per fronteggiare le conseguenze economiche del Coronavirus, come riportano Ansa e SkyTg24.

Il commissario all’economia Paolo Gentiloni ha spiegato che “l’Eurogruppo ha trovato l’accordo. Un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita. L’Europa è solidarietà”.

“Un piano del valore complessivo da 1.000 miliardi sarà messo in campo dall’Unione europea per fare fronte alla crisi economica conseguente all’emergenza Coronavirus”: ha aggiunto il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire.

L’accordo di stasera prevede tre misure, oltre a quelle già adottate nelle scorse settimane da altre istituzioni europee (su tutte quelle decise dalla Banca Centrale Europea). Le tre misure su cui è stato trovato un accordo sono una cassa integrazione europea con disponibilità fino a 100 miliardi di euro, un fondo speciale della BEI (Banca europea degli investimenti) da 200 miliardi di euro, e soprattutto una nuova disponibilità del MES da 240 miliardi.

In base ai paletti decisi stasera, il MES potrà erogare prestiti a condizioni molto più morbide di quelle attuali: il Financial Times scrive che non saranno richieste “condizioni macroeconomiche” ai paesi debitori – cioè la promessa di mantenere un bilancio più equilibrato durante il prestito – e dalle informazioni che circolano sembra che i soldi prestati dal MES potranno essere utilizzati per coprire spese sanitarie o danni diretti o indiretti causati dall’emergenza coronavirus. Le misure dovrebbero essere attivate nel giro di alcune settimane.