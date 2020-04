Volpi Re Servizi Immobiliari dona 3.000 mascherine a privati, enti e al Comune di Assisi

Cinquecento quelle consegnate alla Città Serafica: “Un gesto per renderci utili in questo momento particolare”

Solidarietà e donazioni, l’Umbria non si ferma. Sono tante le aziende che hanno voluto rendersi utili per combattere l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Fra loro c’è la Volpi Re Servizi Immobiliari di Bastia Umbra che fa capo all’imprenditore assisano Marco Volpi.

La Volpi Re Servizi Immobiliari, dopo aver donato nel mese di marzo 2.000 mascherine a vari enti e società private, ha donato all’inizio di aprile 500 mascherine protettive al Comune di Assisi. Un gesto importante e rivolto a tutti coloro che in questo momento sono in prima linea in questi giorni molto particolari.

“Vogliamo essere vicini alla città di Assisi e a chi è in prima linea per la lotta contro questo terribile virus – dice Marco Volpi – in questo momento duro e difficile chi può non deve tirarsi indietro. Il nostro è un gesto semplice che abbiamo voluto fortemente effettuare con la speranza di poter contribuire in qualche modo ad arginare il Covid-19. La protezione e la responsabilità in questo momento sono importanti e tutti dobbiamo rispettare le regole. Insieme – conclude Volpi, amministratore unico di Volpi Re Servizi Immobiliari – vinceremo questa battaglia e certamente saremo migliori”.

Le mascherine sono state consegnate dall’azienda direttamente alla Protezione Civile locale che, attraverso un addetto, le ho consegnate al Sindaco di Assisi Stefania Proietti. Indirizzate ai dipendenti comunali che ogni giorno potranno farne uso e a tutti coloro a cui l’amministrazione stessa riterrà utile donarle di conseguenza. “Abbiamo ancora alcune mascherine disponibili. La Volpi Re è disponibile a donarle – conclude Marco Volpi – a chi ne ha bisogno. Potete contattare il numero 075.801.27.44 “.

(Volpi Re è uno degli sponsor di AssisiNews)