Elezioni Rsu alla Colussi: netta vittoria della Flai Cgil

Si sono tenute a fine ottobre le elezioni Rsu alla Colussi di Petrignano di Assisi. A vincerle la Flai Cgil. Su 285 voti validi 114 sono andati alla lista della Cgil, che ottiene dunque circa il 40% dei consensi, eleggendo 4 delegati sui 9 posti disponibili. Patrizia Lanfaloni è risultata la lavoratrice più votata, con 59 preferenze. Entrano poi nella nuova Rsu Alessandra Fini, con 18 preferenze, Massimiliano Giacché, con 9, e Diego Suvieri con 8.

“Abbiamo praticamente raddoppiato i consensi rispetto alle ultime elezioni rsu alla Colussi – commenta Michele Greco, segretario generale della Flai Cgil dell’Umbria – ed eleggiamo il doppio dei delegati. Una vittoria che ha un significato particolarmente profondo, che arriva dopo una lunga camminata nel deserto fatta di tenacia perseveranza e caparbietà. Risaliamo la china dopo aver pagato una vertenza dolorosa, ma che come Flai abbiamo affrontato a testa alta e con alto senso di responsabilità. Pensiamo che questo voto sia un riconoscimento della coerenza e del coraggio delle nostre azioni. Voglio quindi ringraziare tutti i candidati e le candidate Flai – continua Greco – che malgrado tutto in questi anni non hanno mai mollato di un millimetro, così come i nostri iscritti, fieri e convinti della nostra storia. Infine – conclude Greco – pensiamo che questo voto assuma un valore ancora più forte dopo i fatti vergognosi di Roma, un valore, mi permetto di dire, partigiano e democratico”.

