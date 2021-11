Unto 2021, ad Assisi torna la manifestazione dedicata all’olio nuovo: il programma

Torna la manifestazione UNTO 2021 (Unesco, Natura, Territorio, Olio) in programma dal 14 al 28 novembre, inserita ufficialmente nel calendario di “Frantoio Aperti” 2021. Si tratta di una serie di iniziative che mettono al centro l’olio nuovo, quello appena uscito dai frantoi, che richiamano migliaia di appassionati dell’oro verde. Il cartellone prevede passeggiate, escursioni, visite, convegni, laboratori per bambini, degustazioni, percorsi sensoriali e una mostra mercato dal 26 al 28 novembre al Palazzo del Monte Frumentario dove i produttori d’olio di Assisi e dell’Umbria potranno esporre e far gustare l’olio nuovo e le altre eccellenze del territorio come salumi, tartufo, legumi, vino, zafferano. Tutti prodotti frutto della sapiente mano delle aziende agricole che con maestria e passione portano avanti mestieri antichi, ma proiettati verso il futuro e l’innovazione. Gli allestimenti della mostra sono a cura dell’Ente Calendimaggio in collaborazione con la Nobilissima Parte de Sopra e la Magnifica Parte De Sotto. Durante la Mostra Mercato, anche “Una raccolta di olive”, Varietà in mostra a cura di Angela Canale Confagricoltura Assoprol Umbria.

Unto 2021 partirà domenica prossima, 14 novembre, con una passeggiata “Foliage sul Subasio”, un’iniziativa di trekking con contest fotografico per ammirare i colori dell’autunno; nella stessa giornata saranno organizzati momenti a base di bruschette a Rivotorto (dalle 16 alle 18 nella sede della Pro Loco di Rivotorto; info: 339 2957163), Santa Maria degli Angeli (dalle 17 alle 18.30 in Piazza Garibaldi; info: 335 350460), Petrignano (dalle 15.30 alle 17.30 in Zona Ponte Fiume Chiascio – in caso di maltempo presso Prefabbricato; info: 333 6264983) e Tordandrea (dalle ore 15.30 alle 17.30 in Piazza dei Caduti; info: 334 6608345).

Per quanto riguarda le passeggiate, a Unto 2021 Sabato 20 novembre dalle 8.30 alle 12 “Eremiti, monaci e prigionieri”, un trekking alla scoperta degli eremi e del trullo del Subasio e dei loro abitanti. Durata 3 ore, costo 15 euro, info e prenotazioni: 351 8699775 / pagina Facebook assisi.exp. Sabato 20 novembre dalle 14.30 alle 17.30, Assisi nei castelli e nel territorio, itinerario: Castello di Palazzo – Castello di Tordibetto – Castello di Beviglie con partenza dal Castello di Palazzo. Costo 15 euro, merenda a cura delle Pro Loco di Palazzo e Tordibetto, uinfo e prenotazioni: 335 6468058 / I Tuoi Cammini. Domenica 21 novembre dalle 8.30 alle 12.30 con partenza da Armenzano Vallemare al Subasio; prevista una sosta con degustazione presso l’azienda agricola Famiglia Comi, costo 15 euro, info e prenotazioni: 335 6468058 / I Tuoi Cammini. Nello stesso giorno, ma dalle 15 alle 18, Assisi sotterranea, trekking urbano sulle tracce dell’Assisi romana, costo 10 euro, info e prenotazioni 351 8699775 / assisi.exp. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con CoopCulture.

Tra gli altri appuntamenti in programma a Unto 2021 (il programma completo su www.untoassisi.it) Sabato 27 novembre dalle 9 alle 12.30, Un giro d’olio, trekking lungo la fertile costa di Assisi con degustazione di olio e aperitivo; costo 15 euro, info e prenotazioni: 351 8699775 / assisi.exp. Domenica 28 novembre, dalle 8.30 alle 12.30, Bruschetta in bicicletta; costo 15 euro, info e prenotazioni: 351 8699775 / assisi.exp. Dalle 15.30 alle 17, trekking urbano, tracce e percorsi della storia millenaria della Basilica di San Rufino, dal culto degli Umbri ad oggi, con visita guidata alla Cripta. Costo € 10, info e prenotazioni: 335 6468058 / I Tuoi Cammini.

Sabato 27 novembre alle 16.30 al Palazzo Monte Frumentario, da Vicolo degli Esposti, “Sacro Subasio” con Giuseppe Bambini e Prospero Calzolari. Dopo l’introduzione dell’Assessore alla Cultura Veronica Cavallucci , le testimonianze di guide storiche, vecchi camminatori del Subasio e appassionati di Olio evo. Info e prenotazioni: 335 6468058 / I Tuoi Cammini. Al termine, percorso sensoriale all’Olio EVO Dop Umbria e di produzione assisana on accenni dell’olivicoltura assisana di fine ottocento a cura di Giulio Scatolini / Capo Panel – Guida Gambero Rosso. Sempre Sabato 27 Novembre al Palazzo Monte Frumentario ma in via San Francesco dalle 16, Pane e olio intorno al fuoco, a cura della Pro loco Assisi; in Piazza Domenico Siena a Torchiagina di Assisi alle 20.30, bruschetta all’olio evo, a cura della Pro Loco di Torchiagina. Infine, domenica 28 novembre alle 16 al Palazzo Monte Frumentario in Vicolo degli Esposti Canti e letture ai tempi dell’oliva; al termine bruschetta all’Olio EVO a cura dell’Ente Calendimaggio di Assisi.

Per la sezione “La biblioteca si mette in moto”, Venerdì 26 novembre alle 15 a Castelnuovo di Assisi L’ulivo innamorato / Lettere e laboratori tematici per bambini da 0 a 99 anni, a cura della Biblioteca Comunale di Assisi e Sistema Museo e in collaborazione con la Pro Loco di Castelnuovo. Info e prenotazioni: 075 813481. Domenica 28 novembre alle 17 al Palazzo Monte Frumentario in Via San Francesco Il giardiniere dei sogni / Lettere e laboratori tematici per bambini da 0 a 99 anni, a cura della Biblioteca Comunale di Assisi e Sistema Museo. Info e prenotazioni: 075 813481.

Unto 2021 è inserita nel progetto di valorizzazione e sviluppo del Parco del Monte Subasio, come previsto dal Por Fesr 2014/2020 che interessa i Comuni di Assisi (come soggetto capofila), Spello, Valtopina e Nocera Umbra. Ed è stata organizzata anche in collaborazione con le Pro loco del territorio, l’ente Calendimaggio, le associazioni di categoria e la biblioteca comunale. È stato anche predisposto un apposito avviso pubblico con il regolamento, reperibile sul sito del Comune per accogliere le domande dei partecipanti alla mostra mercato. In merito a quest’ultimo aspetto, e in considerazione della situazione economica derivante dalla pandemia, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno esentare i produttori dal versamento della quota di adesione come segnale di sostegno alle piccole e medie aziende agricole.

