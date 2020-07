Gestione del personale nella crisi da Covid-19, convegno ad Assisi (foto)

Si è tenuto ieri, giovedì 23 Luglio, presso il Cantico di San Francesco ad Assisi, il convegno “Gestione del personale nella crisi da Covid-19”, organizzato da Verbena Management, azienda associata a Confimi Industria Umbria. Diversi sono stati i temi affrontati: gli esuberi, la cassa integrazione, il FIS, il blocco dei licenziamenti, la crisi di mercato e di liquidità, le regole e le possibili soluzioni tra controllo dei costi e rilancio.

Il convegno sulla Gestione del personale nella crisi da Covid-19, che si è aperto con i saluti del Presidente di Confimi Industria Umbria, Nicola Angelini, ha messo in luce la situazione economica in cui versano le aziende umbre, in particolare, le piccole e medie imprese del territorio colpite dalla recente pandemia da Covid-19. “L’emergenza – ha affermato Nicola Angelini – ha evidenziato l’importanza del capitale umano e quanto questa risorsa, fondamentale per le nostre imprese, necessiti di urgenti misure del governo. Se il blocco dei licenziamenti sarà prolungato, continua, e qualora si volesse davvero intervenire sui livelli occupazionali salvaguardando la manodopera, diventa doveroso da una parte, supportare le aziende prorogando le misure di cassa integrazione straordinaria; dall’altra, ridurre il costo del lavoro abbattendo pesantemente il cuneo fiscale”.

Hanno fatto seguito gli interventi del Dott. David Trotti, dell’Avv. Francesco Amendolito, della dott.ssa Adriana Velazques, dell’Avv. Roberto Cottini, dell’Avv.ssa Serena Santagata. Hanno chiuso i lavori il Dott. Alessandro Belli e il Dott. Stefano Laurenti. L’evento è stato moderato dalla Dott.ssa Federica Bonaventura.