Eventi ad Assisi, gli appuntamenti del weekend 24-26 luglio 2020. Anche in questo fine settimana torna il grande ristorante all’aperto nel centro storico della città serafica e a Santa Maria degli Angeli, con relative limitazioni al traffico. Corso Mazzini, Piaggia San Pietro, via Becchetti e via De Gasperi dalla mattina alla notte saranno riempiti di tavoli lungo le strade dove i turisti e i cittadini potranno pranzare o cenare godendo della bellezza dei luoghi.

Tra gli eventi ad Assisi del weekend 24-26 luglio 2020, nel centro storico di Assisi parte Non solo Medioevo 2020. Sabato 25 luglio tocca alla Nobilissima Parte de Sopra che propone “Ai vist lo lop, lo rainard, la lèbre”, spettacolo teatrale al Parco Regina Margherita: la prima ‘uscita’ è alle 19, la seconda alle 21.30, entrambe con prenotazione obbligatoria al 333.3635466. Domenica 16 luglio dalle 18 per i vicoli di Parte de Sotto e con partenza da Porta San Giacomo, “Il costume racconta”, un viaggio attraverso scene di Calendimaggio.

Alla Piaggia di San Pietro ultimo appuntamento per il mese di luglio di cena sotto le stelle e non solo: sabato 25 luglio dalle 19 alle 23, musica (con Giuliano Calzolari, Loris Panzolini e Carlo Bosco), cena all’aperto e possibilità di fare shopping in notturna. Alle 20.30 sempre di sabato 25 luglio al Bosco di San Francesco, l’anteprima del Festival Internazionale Green Music, iniziativa del maestro Maurizio Mastrini, con in programma il “Concerto della buonanotte” del duo composto dai noti concertisti di chitarra, Massimo Agostinelli e Andrea Zampini. I due musicisti spazieranno nel repertorio sudamericano che va da Astor Piazzolla a Anton Carlos Jobim. L’evento è organizzato in collaborazione con il Fai, ente patrocinante il Festival Internazionale Green Music, che ha interamente recuperato l’area salvandola dal degrado e dall’incuria, ed è inserito nella rassegna “Sere FAI d’Estate”.