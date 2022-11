I Maestri del Commercio, premiati tre bastioli e un assisano (foto)

Tre commercianti di Bastia Umbra e uno di Assisi hanno ricevuto l’ambito riconoscimento “I Maestri del Commercio”: si tratta di Marco Caccinelli, premiato con l’Aquila d’oro per aver superato i 40 anni di attività, Diosono Sandro, Rossanna Mela e Riziero Rossi, l’Aquila di Diamante per aver superato i 50 anni di attività. L’iniziativa organizzata dall’Associazione 50&Più (Caccinelli è vicepresidente vicario 50&Più Perugia si è svolta in un clima di grande festa, con i 30 umbri commercianti premiati attorniati da familiari ed amici.

Si tratta di una manifestazione che si svolge in tutta Italia, nelle 107 Associazioni 50&Più provinciali e rappresenta un momento molto importante dell’attività di 50&Più. L’obiettivo è di celebrare persone che hanno dedicato la propria vita al lavoro, allo sviluppo e alla vitalità dell’economia locale. Il riconoscimento è rappresentato da una spilla raffigurante un’aquila, d’argento per coloro che hanno superato i 25 anni di attività e d’oro per chi ha superato i 40 anni d’attività e l’aquila di diamante per chi ha superato i 50 anni di Attività (l’aquila di Calimala è il simbolo della Confcommercio). Tra i presenti alla cerimonia de I Maestri del Commercio, il vicepresidente della 50&Più Nazionale Sebastiano Casu, il presidente regionale 50&Più dell’Umbria e della Provincia di Perugia Giancarlo Acciaio; il Presidente della Camera di Commercio Umbria e della Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni; la consigliera della Provincia di Perugia Erika Borghesi e l’assessore al commercio del Comune di Perugia Clara Pastorelli.

