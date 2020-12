Protesta dei commercianti, ad Assisi nuovo picchetto (foto+video)

Sesta settimana di protesta per i commercianti di Assisi, finalmente però ristorati quantomeno dalla Regione per circa 1500 euro lordi. Un primo segnale di attenzione, anche se il nuovo decreto legge natalizio ha abbattuto le flebili speranze di poter lavorare almeno dopo Natale, quando però gli spostamenti saranno vietati.

“Ci stanno togliendo la dignità, il problema non è solo il disagio economico: non possiamo lavorare, provvedere alle nostre famiglie, e nessuno ci aiuta. Molti di noi vanno avanti solo perché l’attività è di famiglia, ma chi è in affitto rischia di fallire”, l’allarme. Venerdì sera la protesta è andata in scena in via Merry del Val, di fronte al videomapping natalizio di San Francesco: l’hashtag è stato ancora una volta #noidimenticati, per rappresentare anche il malessere dei colleghi degli altri territori ad alta vocazione turistica dell’Umbria.