Tronchetto di Natale: ricetta e preparazione della versione al cioccolato

Moltissime le varianti per un dessert natalizio che ha origini francesi, ormai molto diffuso anche in Italia

Il Tronchetto di Natale, chiamato anche Bûche de Noël, è un dolce natalizio tradizionale che trae origini dalla Francia, costituito da un rotolo di pasta biscotto farcito con crema pasticcera, e ricoperto con una ganache al cioccolato. Il Tronchetto di Natale, molto diffuso per le festività ormai in tutte le tavole italiane e anche in Umbria, ha l’aspetto di un ceppo di legno, simbolo di buon auspicio per molti Paesi, in maniera particolare nei paesi del Nord Europa. Il Tronchetto di Natale ricoperto di cioccolato è caratterizzato da una spolverata di zucchero a velo per farlo sembrare appena raccolto in un magico e natalizio bosco innevato. Un dolce elegante e goloso per le feste, da gustare dopo un pranzo o una cena, ottimo a merenda e a colazione. Tantissime le versioni, ognuna delle quali si caratterizza per diversi ingredienti o passaggi. Questa quella offerta ai lettoti da AssisiNews.

Il Tronchetto di Natale, ingredienti (per 6 perone). Per preparare la pasta biscuit: 150 gr di farina 00, 150 gr di zucchero, 6 uova, 2 cucchiaini di lievito vanigliato, 1 cucchiaino di scorza di limone, 1 pizzico di sale. Per preparare la crema pasticcera: 4 tuorli d’uovo, 100 gr di zucchero, 100 ml di panna, 1 cucchiaio di farina 00, 1 cucchiaio di maizena o fecola di patate, 400 ml di latte, 1 cucchiaino di scorza di limone, 1 pizzico di sale. Per preparare la glassa al cioccolato: 300 gr di cioccolato fondente, 200 gr di burro. Per guarnire: ribes rossi, lamponi, foglioline di menta qb, zucchero a velo qb.

Il Tronchetto di Natale, procedimento. Iniziare preparando la pasta biscuit. Separare gli albumi dai tuorli e montare questi ultimi con lo zucchero fino ad ottenere una crema chiara e spumosa. Ora unire la farina e il lievito setacciati, un po’ alla volta e delicatamente. Montare gli albumi a neve ferma e aggiungerli facendo attenzione a non farli smontare. Mescolare con una paletta in silicone dal basso verso l’alto. Amalgamare bene e completare aggiungendo la scorza di limone grattugiata e il pizzico di sale. Dopo aver ottenuto un impasto omogeneo, versare in una teglia (40 cm per 30 cm circa) precedentemente unta con burro e infarinata. Cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 9/10 minuti (fare attenzione alla cottura, dipende sempre dal tipo di forno utilizzato). Una volta sfornata, coprire la pasta con un panno umido da cucina e arrotolarla nel panno bagnato per dargli la forma a rotolo e lasciarla raffreddare arrotolata. Preparare ora la crema pasticciera, da utilizzare per farcire il Tronchetto di Natale. In una casseruola dai bordi alti mescolare con cura uova e zucchero senza montarli.

Quando questi si saranno ben amalgamati unire poco alla volta farina e maizena e, infine, il latte bollente con la panna liquida, la buccia grattugiata di un limone e un pizzico di sale. Sempre mescolando portare il tutto a bollore. Continuare la cottura per altri tre minuti o fin quando la crema non avrà raggiunto la consistenza desiderata. A quel punto togliere dal fuoco e lasciare raffreddare la crema, coprendola con della pellicola trasparente da mettere a diretto contatto. Stendere la crema pasticcera sulla pasta e dare di nuovo la forma di rotolo formato in precedenza con il panno da cucina. Ora depositare il rotolo da parte e preparare la glassa facendo sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente con il burro. Riprendere il tronchetto e rifilare bene con il coltello le due estremità. Tenere da parte i pezzettini rifilati. Tagliare adesso uno o due pezzi (circa 6/7 cm cadauno) facendo attenzione a fare un taglio in obliquo. Prendere il pezzo o i pezzi di rotolo appena tagliato e affiancarli lateralmente al pezzo più grande come se fossero i rami di un albero.

Unire i pezzi, colmando gli spazi tra il pezzo più grande e quello più piccolo utilizzando i pezzi di pasta rifilati prima dalle estremità (con una lama sottile ci si potrà aiutare nel procedimento). Riprendere la glassa di cioccolato liquida e con l’aiuto di un sac a poche e di una spatola ricoprire tutto il tronchetto di Natale in modo che il cioccolato assumerà l’aspetto di una corteccia. Prima che la glassa si solidifichi, rigare con con i rebbi di una forchetta la superficie del tronchetto accettuando la forma di una corteccia. Mettere il Tronchetto di Natale in frigorifero. Lasciare riposare il Tronchetto di Natale almeno un’ora in frigo affinché la glassa si solidifichi. Subito prima di servirlo spolverare con zucchero a velo per simulare la neve sull’albero. Decorare, a piacimento e secondo la gusto di ognuno, il tronchetto di Natale con ribes rossi, lamponi o foglioline di menta. Servire il Tronchetto di Natale tagliandolo a fette.

Buon appetito, da AssisiNews!