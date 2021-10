Rendiconto sociale 2020 Inps Umbria, domani la presentazione ad Assisi

Venerdì 22 ottobre la Cittadella di Assisi ospiterà l’evento di presentazione del Rendiconto sociale 2020 Inps Umbria. Il volume, redatto dalla direzione regionale dell’Istituto su iniziativa del Comitato regionale, documenta l’attività dell’Inps nel corso del difficile anno 2020 e il suo impatto sull’economia dell’Umbria e sulla vita di cittadini, famiglie ed imprese. I lavori, introdotti dal presidente del Comitato regionale Ivano Fumanti, proseguiranno con la presentazione dei principali dati del Rendiconto sociale 2020 Inps Umbria.

Seguirà una Tavola rotonda, condotta dalla giornalista Rai Federica Riva, sul tema dell’inclusione sociale, particolarmente attuale in conseguenza degli effetti della pandemia. La scelta della città di Assisi non è casuale: il messaggio di San Francesco ci ricorda di prestare attenzione agli ultimi. Tuttavia, è importante interrogarsi su come fare per attuare politiche che non siano solo assistenziali ma anche produttive per il Paese.

Su questo tema si confronteranno Luca Ferrucci professore ordinario di Economia e gestione delle imprese dell’Università di Perugia, Michela Sciurpa amministratore unico di Sviluppumbria, Elio Schettino direttore generale di Confindustria Umbria, Angelo Manzotti segretario generale CISL Umbria e Marcello Barni coordinatore regionale del gruppo CE-PA Patronati d’Italia.

A trarre le conclusioni, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps Guglielmo Loy.

Nell’occasione dell’evento, il direttore regionale Fabio Vitale conferirà a 19 lavoratori e lavoratrici dell’Inps un riconoscimento per l’impegno e la dedizione al lavoro dimostrati nel 2020, anno della pandemia. La Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei porterà i suoi saluti da remoto, mentre hanno comunicato la loro presenza, tra gli altri, il Prefetto di Perugia Armando Gradone, i senatori Luca Briziarelli, Fiammetta Modena e Francesco Zaffini, i consiglieri regionali Tommaso Bori, Valerio Mancini e Francesca Peppucci, il sindaco di Assisi Stefania Proietti e il presidente del Consiglio comunale di Terni Maria Francesco Ferranti.

Fabio Vitale

