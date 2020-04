Ricamificio Umbro converte la produzione: “Produciamo mascherine (anche per bimbi bisognosi)”

C’è anche il Ricamificio Umbro di Bastia Umbra al fianco di chi è in prima linea per la lotta al Covid-19. “In questa fase di emergenza Covid-19 – dicono dall’azienda umbra – il Ricamificio Umbro ha scelto di essere utile riconvertendo la propria produzione. Ci siamo organizzati per la produzione delle mascherine filtranti per uso civile (anche personalizzate su richiesta). Il tessuto TNT utilizzato è 100% polipropilene idrorepellente, traspirante, non irritante”.

Un momento duro e un’emergenza senza precedenti, per una situazione gravissima in primis a livello di salute, oltre ad una crisi economica che sta interessando l’intero tessuto commerciale ed artigiano: “Abbiamo preso questa importante decisione perché il nostro desiderio primario è renderci utili, in attesa di quella che sarà la ripresa in futuro con i nostri prodotti di ordinaria produzione. Per le mascherine, abbiamo due tipologie di materiale disponibile per entrambe le taglie da Adulto e da Bambino: Mascherina in doppio strato TNT gr/mq 70+70 (gr/mq140), vendibili in confezioni da 20, 50 e 100 pezzi. Mascherina TNT gr/mq 100 ISO 10993.3/5 (scheda tecnica disponibile su richiesta), sempre vendibile nelle pezzature di 20, 50 e 100”.

“Perché ci rivolgiamo anche ai bambini? Perché dicono dal Ricamificio Umbro – l’emergenza sanitaria Covid-19 è mondiale. Da sempre siamo in contatto con molte associazioni ed enti religiosi. Oltre a commercializzare le mascherine che verranno prodotte, effettueremo delle donazioni e lavoreremo per chi vorrà effettuarle. Sono tanti i minori che necessitano di cure e di mezzi idonei alla propria protezione fisica e alla propria salute già debilitata, soprattutto nei paesi meno industrializzati del nostro. Per questo vogliamo essere vicini anche a loro e lo vogliamo fare con decisione.

Lavoriamo seguendo in maniera adeguata la Circolare del Ministero Salute 0003572-P-18/3/2020, comma 2 dell’art. art.16 del Decreto “CuraItalia”. A breve – concludono dal Ricamificio Umbro di Bastia Umbra – avremo disponibilità di dispositivi di protezione individuale di tipo N-95 conformi al Reg. UE 2016/425 ed alla norma tecnica di riferimento UNI EN 149 di cui al comma 3 dell’art.15 del Decreto “CuraItalia”. (Continua dopo l’immagine)

Il Ricamificio Umbro è un’azienda storica a conduzione familiare premiata per i 60 anni di attività con la medaglia d’oro e il diploma in onore della lunga carriera lavorativa. “Un’azienda fiore all’occhiello in Umbria, in Italia e non solo” – come si legge nella motivazione della Camera di Commercio di Perugia. “L’azienda, nata oltre 60 anni fa a Santa Maria degli Angeli (Assisi), sin dalle origini, si è distinta per le sue lavorazioni artistiche seguendo la tradizione del ricamo. Nel corso degli anni ha sempre mantenuto, con dedizione e professionalità, la massima qualità artigianale del prodotto tutto rigorosamente Made in Italy. Grazie anche al lavoro attento e preciso dei suoi ottimi dipendenti, pronti ad ogni aggiornamento e innovazione secondo le evoluzioni del settore tessile, realizza prodotti ricamati per importanti eventi, come cortei storici e religiosi, affermandosi anche sui mercati esteri”.

“Nei nostri oltre 60 anni di storia – concludono dal Ricamificio Umbro – questo è il momento più difficile. Siamo certi che uniti, anche questa volta, ce la faremo! Spedizioni in tutta Italia. Per informazioni e ordini mascherine: Tel. 333.94.90.088 – info@chorusweb.it #distantimauniti #insiemevinciamo”.

