La giunta è intanto al lavoro per adeguare il regolamento comunale alle nuove tecnologie: "Speriamo in tempi brevi", dicono i tassisti

Taxi ad Assisi, si amplia il servizio: arriva la nuova app It Taxi, servirà anche agli stranieri. La città di Assisi farà infatti parte della grande famiglia di It Taxi, la prima App in Italia per auto bianche presente nelle più grandi città Italiane come Roma, Milano e Napoli. Nonostante la crisi del settore causata dalla pandemia, alcuni taxi ad Assisi – si legge in una nota – stanno lavorando insieme all’amministrazione comunale per portare innovazione tecnologica del servizio dei tassisti nella città serafica, per un servizio più rapido, economico, efficiente e trasparente tra utenti e operatori.

Da parte sua (“si spera in tempi rapidi”, annotano i tassisti), la giunta sta lavorando al regolamento comunale che va adeguato alle nuove tecnologie, dall’altra parte i tassisti stanno configurando l’applicazione in funzione alla Città. La nuova app dei taxi ad Assisi è gratuita, facile ed intuitiva. In pochi passaggi, tramite geolocalizzazione permette di individuare la posizione e inviare direttamente la richiesta al sistema, “nel rispetto della privacy”. Una volta inviata tale

richiesta con una notifica verranno inviati sigla del Taxi e tempo di arrivo, al termine della corsa, si può pagare con carta di credito, Google Pay, Apple Pay e Pay Pal e recensire la qualità del servizio.

Un’altra novità, che è importante soprattutto per i turisti stranieri, si potrà utilizzare l’applicazione del paese di appartenenza per chiamare o prenotare un taxi ad Assisi nella lingua del chiamante: l’applicazione straniera dialogherà con It Taxi per ottenere il servizio richiesto. Chi prenota un hotel con booking può aggiungere il servizio taxi con un click. Nonostante l’innovazione tecnologica si può sempre richiedere il servizio taxi telefonando a It Taxi.

Foto di Waldemar Brandt | via Unsplash

