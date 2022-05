Gattino rosso salvato dai pompieri con doppio lieto fine: è stato adottato (foto)

Gattino rosso salvato dai pompieri con doppio lieto fine: è stato infatti anche adottato. A segnalare la presenza di un micetto che piangeva nella zona di via San Gabriele dell’Addolorata sono stati alcuni cittadini, che hanno allertato la polizia municipale e i vigili del fuoco del distaccamento della città serafica. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto inizialmente non hanno visto nulla, fin quando il gattino rosso non è ‘sbucato’ dal cipresso di via della Selva, dove era salito senza poi riuscire a scendere. Salvato grazie all’azione congiunta di polizia municipale e vigili del fuoco, il micio è stato poi adottato da un residente della zona.

Nel 2019 due precedenti simili. Nel primo caso il gatto, un micetto di colore nero, era incastrato in una delle canaline del tetto della sede comunale di Santa Maria degli Angeli. Dopo un paziente lavoro, è stato salvato prima smontando la cola, e poi facendolo arrivare, anche con l’aiuto di un po’ di cibo, fino a uno dei tombini della zona, da cui è stato estratto. Anche in quel caso l’animale era stato adottato da una cittadina, la persona che aveva lanciato l’allarme.

Nel secondo caso, invece, un micio tigrato era stato salvato dai vigili del fuoco di Assisi su segnalazione della polizia locale. Ad allertare la municipale, dopo aver scritto anche un post su Facebook, una cittadina che vive di fronte la casa sul cui cornicione il gatto era rimasto incastrato, nella zona della Basilica di San Francesco, in via Merry Del Val.

