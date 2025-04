25 aprile 2025, le celebrazioni ad Assisi e a Bastia Umbra per la Festa della Liberazione

Commemorazioni a Santa Maria degli Angeli e in centro storico della città serafica, ma anche nelle frazioni e in centro a Bastia

Il 25 aprile 2025, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, l’Amministrazione comunale di Assisi ha organizzato diverse iniziative, tra commemorazioni, ricordi e letture. Si inizierà alle ore 9, in piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli, con un omaggio floreale in memoria di Giovanni Becchetti, giovane angelano ucciso dai fascisti nel 1921. Alle 9.15, in piazza Martin Luther King, è prevista la deposizione di una corona d’alloro in onore dei caduti di tutte le guerre.

Poi ci si sposterà, nel centro storico di Assisi, in piazzale Trieste, dove verrà prima deposta una corona d’alloro in onore ai caduti di tutte le guerre e poi ci sarà una lettura commemorativa a cura dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia). Alle ore 11, nella Sala della Conciliazione del palazzo comunale, la presentazione del libro “Enzo Biagi. La mia Resistenza. I 14 mesi”, dedicato all’esperienza della lotta partigiana raccontata da uno dei maestri del giornalismo italiano. Interverrà, in collegamento, il curatore del volume Loris Mazzetti. Nel corso dell’iniziativa, ragazze e ragazzi degli istituti scolastici del territorio leggeranno alcuni brani dello stesso. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming (link diretto) Nel corso delle cerimonie, ci sarà un momento di raccoglimento in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco.

Anche Bastia Umbra si prepara al 25 aprile 2025: nel giorno della Liberazione, le cerimonie (rimodulate visto il lutto nazionale) si terranno a Costano (alle 9), a Ospedalicchio (9.45) e a Bastia centro in via Roma e in Piazza Mazzini (dalle 9.15 in poi). “Sarà l’80esimo anniversario in cui ci stringiamo insieme nel ricordo di una lotta coraggiosa che ha segnato la storia del nostro amato Paese e che ancora oggi è nostro compito tenere viva nella memoria e custodire per le generazioni future”, si legge in una nota del Comune.

Nel momento dell’omaggio ai Caduti presso la Sede Municipale (ore 10:45) ci sarà comunque la testimonianza di Anna Bei, nipote di Adele Bei, una delle 21 Madri Costituenti, come originariamente previsto. L’evento musicale previsto per il pomeriggio, Assolo per il 25 Aprile”, è invece annullato e rinviato a data da destinarsi. Alle celebrazioni prenderanno parte l’ANPI Valle Umbra Nord, l’ANEI, l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra Sezione Assisi, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (A.N.C.R.), l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo sez. “Ten. Col. Espartero Petrini” di Bastia Umbra.

Infine, anche Forza Italia Giovani Umbria celebrerà il 25 aprile all’insegna della Libertà, rendendo omaggio ai Caduti del Commonwealth che contribuirono alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo. L’appuntamento è per venerdì 25 aprile alle ore 11.30 presso l’Assisi War Cemetery di Rivotorto, cimitero di guerra inglese dove riposano le salme di 949 soldati del Commonwealth.

