Assisi Suono Sacro 2020, ad agosto il via alle masterclass: i dettagli

Prendono il via, nel prossimo mese di agosto, le Masterclass organizzate da Assisi Suono Sacro 2020, con la direzione artistica di Andrea Ceccomori (flautista di rango) e il coordinamento artistico di Maria Chiara Fiorucci (arpista di lusso). L’appuntamento ormai annuale – giunto alla sua ottava edizione – sta sempre più diventando elemento centrale del Festival omonimo, ma si caratterizza soprattutto come vero e proprio laboratorio per la costruzione di un musicista completo e qualificato.

Al centro, infatti, dei corsi (come del Festival) la vocazione alla ricerca del valore universale della musica e del suo intimo rapporto con la profondità di una dimensione spirituale. Chiuse ormai le iscrizioni, tutti i corsi estivi si terranno al centro di Assisi, dal 3 al 16 agosto.

Il corpo docente sarà costituito da musicisti di importanti orchestre, insegnanti di Conservatori italiani, esperti musicali di fama internazionale. Assisi Suono Sacro 2020 propone tre tipologie di corsi e masterclass: quelli che preparano gli allievi all’arte della creazione e della composizione musicale, quelli classici e quelli di interpretazione musicale. Nel pacchetto didattico anche un ciclo di seminari che spazia dall’improvvisazione alle nuove frontiere della musica.

Accanto ai corsi, sono previsti numerosi concerti degli allievi e dei loro insegnanti che animeranno luoghi d’eccellenza e di robusta forza identitaria della città di Assisi.